Blocul Național Sindical a transmis că, prin intermediul reprezentanților săi din Consiliul Economic și Social, susține acordarea unui aviz favorabil, însoțit de anumite amendamente, pentru proiectul de lege ce propune modificări ale Codului Muncii.

În timp ce inițiativa legislativă prevede, printre altele, ca stabilirea programului de lucru să devină rezultatul unei negocieri colective, nu al deciziei exclusive a angajatorului, reprezentanții sindicali consideră că și norma de muncă ar trebui determinată prin acord între părți.

”Propunerea întăreşte dialogul social şi echilibrul în relaţiile de muncă, prin stabilirea de comun acord a elementelor esenţiale ce ţin de organizarea timpului de lucru, munca de noapte, planificarea concediilor şi elaborarea regulamentului intern. BNS propune completări importante la propunerea legislativă tocmai pentru ca aceasta să reflecte pe deplin principiile unui parteneriat social real şi să prevină abuzurile la nivelul relaţiilor de muncă”, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de BNS.

Proiectul de lege privind modificarea Codului Muncii introduce mai multe schimbări, printre care:

ajustarea regulilor referitoare la munca de noapte – fie prin majorarea salariului cu un spor de 25%, fie prin reducerea duratei programului nocturn

stabilirea concediilor de odihnă prin acord între angajat și angajator

precum și definirea programului de lucru ca rezultat al unei negocieri colective, nu al unei decizii unilaterale a angajatorului

De asemenea, Blocul Național Sindical a înaintat propriile sugestii, printre care se numără introducerea unei reglementări asemănătoare pentru stabilirea normei de muncă, prevăzută la articolul 132, care ar urma să fie convenită de comun acord cu angajații sau cu organizația sindicală abilitată să negocieze contractul colectiv de muncă.

”Această modificare ar evita situaţiile în care norma este modificată ulterior, iar salariatul este obligat să presteze un volum mai mare de muncă în acelaşi program. O simplă consultare nu este suficientă; este necesar un acord real”, afirmă reprezentanţii sindicatelor.

În plus, Blocul Național Sindical recomandă ca dispozițiile din proiect să fie aliniate cu prevederile Legii dialogului social nr. 367/2022, înlocuind termenul „sindicat” cu expresia „organizația sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă”.

Astfel, se garantează o reprezentare echilibrată, fundamentată pe criteriul reprezentativității, permițând, atunci când este necesar, ca federația afiliată să acționeze în numele angajaților la nivelul fiecărei unități.

O altă sugestie vizează păstrarea principiului conform căruia elementele fundamentale ale contractului de muncă – precum programul, distribuirea sarcinilor, norma de lucru, concediile sau regulamentul intern – nu pot fi schimbate de angajator decât prin acord direct cu salariatul sau în urma negocierii colective.