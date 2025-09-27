La Prima TV, Manole a explicat că aceste măsuri nu ar încărca bugetul de stat, ci dimpotrivă, ar genera venituri, deoarece persoanele care se angajează contribuie cu taxe și stimulează economia.

Sâmbătă, în cadrul emisiunii Insider Politic, ministrul Muncii a fost întrebat dacă susține propunerea premierului Ilie Bolojan de a scurta perioada în care șomerii beneficiază de indemnizație.

Florin Manole a declarat că susține propunerea în spirit de coaliție și colaborare între partidele implicate, precizând că, deși nu consideră că este cea mai potrivită inițiativă, PSD nu o va bloca.

„Sunt de acord pentru că suntem într-o coaliţie şi trebuie să lucrăm împreună şi trebuie să fim constructivi toţi, de la toate partidele. Nu cred că este cea mai bună idee, dar iată încă o reformă pe care PSD nu o blochează”, a răspuns Florin Manole.

Manole afirmă că PSD intenționează să ofere tinerilor și șomerilor de lungă durată un sprijin financiar suplimentar atunci când aceștia se angajează.

„Însă pentru a compensa potenţialele efecte negative ale acestei idei, e foarte important ca în acelaşi timp să adoptăm şi propunerile Partidului Social-Democrat care spun aşa: dacă eşti tânăr, nu eşti angajat nicăieri, nu eşti în nicio formă de învăţământ sau de formare, să poţi beneficia timp de 24 de luni de un stimulent în plus peste salariul pe care ţi-l dă angajatorul pentru a te încuraja să intri la primul loc de muncă. Trebuie să punem în acelaşi pachet şi măsura de a sprijini prin convenţii între ANOFM şi AJOFM şi angajatori pe aceia care îşi caută un loc de muncă, care sunt eventual şomeri de lungă durată, apropo de şomaj. Adică ce mi-aş dori eu este ca din cei care vor avea de suferit de pe urma scăderii perioadei de şomaj, apropo oameni care au plătit taxe că de aia primesc şomaj, un om care n-a muncit şi n-a plătit taxe nu primeşte ajutor de şomaj, e bine cât mai mulţi dintre acei oameni să intre într-o formă de sprijin dintre cele pe care le propunem pentru a intra repede la muncă în altă parte”, a adăugat ministrul.

Florin Manole a explicat că nu discută „negocieri” cu premierul pe această temă, considerând propunerile ca fiind „de bun simţ”. El a subliniat că sprijinirea ocupării nu împovărează bugetul, argumentând că majoritatea măsurilor se finanțează din fonduri europene, iar stimulentele pentru angajare generează venituri suplimentare prin taxe și TVA, contribuind astfel la economie.