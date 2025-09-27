Florin Manole, ministrul Muncii, își dorește ca tot mai multe beneficii sociale să fie trimise pe carduri bancare, nu prin Poștă. El a explicat că, în prezent, statul plătește de zece ori mai mulți bani Poștei Române decât comisioanele percepute de bănci pentru pensii.

Ministrul a arătat că, pentru el personal, nu contează dacă banii se dau cash sau pe card, dar ca oficial consideră că varianta cardurilor este mai avantajoasă. El a precizat că plata pe card este simplă și rapidă, în timp ce Poșta trebuie să trimită oameni chiar și în sate izolate. Totuși, Manole a recunoscut că unii pensionari vor prefera mereu numerarul sau nu vor avea acces ușor la un bancomat.

El a mai spus că trecerea treptată la plata pe card ar aduce multe beneficii: ar reduce întârzierile, ar fi mai sigură și ar încuraja educația financiară. Ministrul a adăugat că jumătate dintre pensionarii din România, adică 2,3 milioane de persoane, primesc încă banii prin poștaș. Potrivit lui, tot mai mulți pensionari aleg cardul, iar el își dorește să fie sprijinit acest proces și accelerat, astfel încât cât mai mulți să primească pensiile prin bancă.

„Astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulţi bani Poştei Române, decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile. Mi-aş dori să plătim cât mai mult pe card, fără să obligăm pe nimeni să opteze pentru varianta card, pentru că astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulţi bani Poştei Române, decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile, de exemplu. Pentru plata pe card a pensiilor, dai ”enter” şi s-a rezolvat. Pentru Poştă, trebuie să meargă cineva, un om, până pe vârful dealului, până în toate colţurile României. Şi atunci, sigur că da, unele persoane vor dori mereu să ia cash, unele persoane nu vor avea ATM la poarta curţii şi nici măcar în sat. Dar, cu cât ducem mai departe acest lucru, şi anume trecerea de la cash la card în legătură cu pensionarii care vor vrea şi vor accepta poate oferte ale băncilor, poate mai multă educaţie financiară, cu atât mai rapid… n-aţi auzit de întârzierea alocaţiilor pe card, de exemplu. Nici nu o să auziţi. Despre riscuri la întârzierea ajungerii pensiilor, au mai fost discuţii. Din fericire, au fost doar discuţii. Dar cred că sunt foarte multe beneficii pentru toată lumea dacă reuşim să ducem cât mai mult pe card. Din ce în ce mai mulţi pensionari se duc spre card. Ce-mi doresc eu este doar să încurajăm acest trend, să-l grăbim şi să ajungem cât mai repede spre o cifră cât mai mare, un procent cât mai mare de pensionari care merg pe card.”

Manole a precizat că mereu au existat și vor exista bani pentru pensii și salarii. El a arătat că, la rectificarea bugetară care va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare, instituțiile din subordinea ministerului vor primi fonduri suplimentare.

Întrebat în cadrul emisiunii TV „Insider Politic” de la Prima TV dacă Guvernul are bani pentru pensii și salarii până la finalul anului, Manole a explicat că aceste plăți sunt asigurate. El a menționat că rectificările bugetare fac parte din activitatea normală a Guvernului și reprezintă o soluție prin care se pot aloca sume acolo unde este nevoie. Ministrul a precizat că, odată cu rectificarea, vor fi alocate sume în plus pentru Casa de Pensii, Agenția pentru Plăți Sociale și alte instituții. El a adăugat că există bani nu doar pentru pensii și salarii, ci și pentru alte beneficii sociale.

„Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi. Pentru că se fac rectificări, dar rectificările sunt parte din activitatea guvernamentală normală. Nu sunt o obligaţie, dar sunt o posibilitate. Şi poţi să faci chestiunea asta. Deci, da, sunt. Inclusiv în urma rectificării care va fi adoptată cel mai probabil săptămâna viitoare, o să mai avem nişte suplimentări de fonduri şi la Casa de Pensii, şi la Agenţia pentru Plăţi Sociale şi pe oriunde mai este nevoie. Dar, da, sunt şi vor fi bani de pensii, bani de salarii şi bani de beneficii sociale.”

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că rectificarea bugetară acoperă toate nevoile esențiale, adică pensii, salarii, asistență socială, în valoare totală de aproximativ 10 miliarde de lei.