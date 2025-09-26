Un control de amploare al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București a scos la iveală un caz foarte grav, anunță autoritățile. Este vorba despre cel mai mare număr de persoane depistate lucrând fără forme legale într-o singură companie.

Acțiunea de verificare, desfășurată pe 23 septembrie 2025, a vizat respectarea legislației muncii în domeniul curieratului, identificând 530 de persoane care munceau „la negru” la un singur operator economic din Capitală.

Potrivit comunicatului Inspecției Muncii, societatea verificată activează sub codul CAEN 5320 – activități de curierat, iar toți cei 530 de lucrători desfășurau activități fără contracte individuale de muncă, încălcând astfel prevederile Codului muncii.

Pentru această faptă, compania a fost sancționată cu amenzi totale de 200.000 de lei, sumă care reprezintă maximul prevăzut de legislația actuală pentru muncă nedeclarată.

Reprezentanții instituției au subliniat că astfel de practici nu doar că prejudiciază bugetul de stat, dar lasă și sute de oameni fără protecție socială, contribuții la pensie sau acces la indemnizații de boală și concediu.

Inspecția Muncii își va intensifica activitatea de control în toate sectoarele economice și va acționa cu maximă fermitate pentru a sancționa orice abatere. Controlul respectiv a făcut parte din strategia națională a Inspecției Muncii de combatere a muncii nedeclarate.

„Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurența loială și, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecție socială. Inspecția Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja și sancționa cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis vineri, 26 septembrie, că situația demonstrează cât de extins este fenomenul muncii nedeclarate în anumite domenii economice și a apreciat că sancțiunile aplicate în prezent sunt insuficiente pentru a descuraja angajatorii care recurg la astfel de practici. Față de 200.000 de lei cât a fost amenda în acest caz, maximul permis de lege în acest moment, pe viitoarea lege amenzile vor putea urca până la 1 milion de lei, indică demnitarul.

El a explicat că în pachetul al doilea de modificări legislative, aflat în lucru la nivelul coaliției, este inclusă o creștere semnificativă a amenzilor pentru munca „la negru”, tocmai pentru ca astfel de cazuri să nu se mai repete.

Ministrul a amintit și dezbaterea recentă organizată de Blocul Național Sindical privind munca pe platforme digitale, spunând că această descoperire confirmă nevoia unor măsuri care să ofere drepturi clare și protecție reală pentru toți lucrătorii, indiferent de sectorul în care activează.