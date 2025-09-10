Ministrul Muncii, Florin Manole, a reacționat în urma valului recent de sancțiuni aplicate pentru muncă nedeclarată, ca urmare a controalelor derulate de Inspecția Muncii.

„Combatem munca la negru, pentru ca fiecare zi de muncă să însemne demnitate, nu drepturi încălcate”, a declarat ministrul.

Aceeași declarație a fost transmisă de oficialul de la Ministerul Muncii în contextul rezultatelor celor mai recente verificări realizate de Inspecția Muncii, care a desfășurat în perioada 1-5 septembrie 2025 un total de 1.467 de acțiuni de control. Dintre acestea, 949 au vizat relațiile de muncă, iar 518 au fost axate pe securitatea și sănătatea în muncă.

În urma controalelor, potrivit instituției, au fost descoperite 128 de persoane care munceau fără forme legale.

Autoritățile au aplicat 345 de sancțiuni, dintre care 192 au fost amenzi ce însumează 3.120.400 lei, iar 153 au fost avertismente. De asemenea, au fost dispuse 1.074 de măsuri pentru remedierea neregulilor, cu termene clare de implementare.

”În cadrul controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă au fost identificate 128 de persoane prestând muncă nedeclarată, au fost aplicate 345 de sancţiuni contravenţionale, din care 192 amenzi în valoare de 3.120.400 lei şi 153 avertismente, iar pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 1.074 de măsuri cu termene clare de implementare”, arată instituţia. De asemenea, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în aceeaşi perioadă, inspectorii de muncă au aplicat 505 de sancţiuni contravenţionale, din care 100 au fost amenzi în cuantum de 829.500 lei şi 405 avertismente, iar pentru remedierea neconformităţilor constatate au fost dispuse 564 de măsuri.

În ceea ce privește domeniul securității și sănătății în muncă, au fost aplicate 505 sancțiuni contravenționale, dintre care 100 au fost amenzi în valoare totală de 829.500 lei, restul fiind avertismente. Inspectorii au cerut implementarea a 564 de măsuri corective.

Totodată, în timpul acțiunilor de control, au fost identificate patru echipamente de muncă care nu respectau normele de siguranță – inclusiv schele prost ancorate și lipsa unei baze stabile – punând astfel în pericol angajații. Acestea au fost oprite din utilizare.

Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct, a subliniat că „Inspecţia Muncii, prin controalele pe care le efectuează, acţionează în mod constant pentru descurajarea practicilor de nerespectare a legislaţiei muncii şi conştientizarea angajatorilor să se conformeze normelor aplicabile atât în domeniul relaţiilor de muncă, cât şi în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru menţinerea unui mediu de muncă sigur şi sănătos”.