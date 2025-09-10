România
În iulie 2025, producţia de carne a României a crescut la bovine și la păsări și a scăzut la porcine, ovine și caprine în comparaţie cu iunie 2025. Raportat la iulie 2024, producția de carne a urcat la bovine, la porcine și la păsări, însă a scăzut la ovine şi caprine, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).
În iulie 2025, producția de carne de bovine a totalizat 6.801 tone, în creștere cu 2,16% faţă de iunie 2024, când a fost înregistrată o producţie de 6.657 tone carcasă. Faţă de iulie 2024, când s-au consemnat 6.626 tone carcasă, a fost un plus de 2,64%. Numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 41.000 de capete, în creştere cu 2,5% faţă de 40.000 de capete înregistrate în iunie 2025. Raportat la iulie 2024, numărul sacrificărilor a scăzut tot cu 2,44%, numărul sacrificărilor fiind de 40.000.
La carnea de pasăre, producția a crescut în iulie 2025 atât raportat la iunie 2025, cu 23,22%, dar și comparativ cu iulie 2024, cu 32,45%. În iulie 2025, au fost sacrificate 38,952 milioane de păsări, în creștere cu 25,44% faţă de iunie 2025 (31,052 milioane capete) și cu 31% comparativ cu iulie 2024 (29,743 milioane capete).
În ceea ce privește producția de carne de porc, aceasta a totalizat 25.783 tone în iulie 2025, în scădere cu 3,44% față de iunie 2025, dar în creştere cu 1,54% față de iulie 2024. În iulie 2025, au fost sacrificați 298.000 de porci, în scădere cu aproape 1% comparativ cu iunie 2025, când au fost sacrificate 301.000 de animale. Faţă de iulie 2024, numărul de sacrificări a fost mai mare cu 1,36% (de la 294.000 de capete).
La ovine și caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o scădere în iulie 2025 faţă de iunie 2025, cât și raportat la iulie 2024. Astfel, producția de carne de ovine și caprine a fost de 3.544 tone în iulie 2025, cu 14,11% mai mică față de cea din iunie 2025, când s-au înregistrat 4.126 tone. Raportat la iunie 2024, producția a coborât cu aproape 21%. În iulie 2025, au fost sacrificate 242.000 de oi și capre, mai puține decât în iunie 2025, când s-au înregistrat 305.000 de animale sacrificate. În iulie 2024, numărul ovinelor și caprinelor sacrificate a totalizat 322.000 de capete.
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord
|Specie
|Iulie 2025 (mii capete)
|Producție carne (mii tone)
|Variație față de iulie 2024
|Bovine de primă clasă (viței, juninci, tauri tineri)
|162
|71
|-8%
|Ovine curate
|892
|21
|+0,9% (capete) / +10% (carne)
|Porci curați
|859
|80
|-3,2% (capete) / -3% (carne)
Animale sacrificate:
număr lunar (mii capete)
|Specie
|Iul. 24
|Mai 25
|Iun. 25
|Iul. 25
|% modificare față de anul precedent
|Boi
|85
|88
|78
|77
|-8,8%
|Junci
|67
|73
|64
|63
|-6,7%
|Tauri tineri
|24
|18
|21
|22
|-8,6%
|Vaci și tauri adulți
|49
|43
|43
|45
|-8,4%
|Viței
|5
|7
|5
|4
|-14%
|Oi curate
|884
|904
|954
|892
|+0,9%
|Oi și berbeci
|118
|107
|125
|110
|-7,2%
|Porci curați
|888
|856
|847
|859
|-3,2%
|Scroafe și mistreți
|17
|17
|16
|17
|-1,5%
număr mediu săptămânal (mii capete)
|Specie
|Iul. 24
|Mai 25
|Iun. 25
|Iul. 25
|Boi
|19
|20
|18
|17
|Junci
|15
|16
|15
|14
|Tauri tineri
|5
|4
|5
|5
|Vaci și tauri adulți
|11
|10
|10
|10
|Viței
|1
|2
|1
|1
|Oi curate
|200
|204
|223
|201
|Oi și berbeci
|27
|24
|29
|25
|Porci curați
|200
|193
|198
|194
|Scroafe și mistreți
|4
|4
|4
|4
număr lunar pe țări (mii capete):
Anglia și Țara Galilor
|Specie
|Mai 25
|Iun. 25
|Iul. 25
|Boi
|57
|51
|55
|Junci
|46
|42
|43
|Tauri tineri
|11
|13
|14
|Vaci și tauri adulți
|30
|30
|33
|Viței
|7
|5
|4
|Oi curate
|811
|859
|797
|Oi și berbeci
|102
|121
|106
|Porci curați
|673
|662
|683
|Scroafe și mistreți
|15
|14
|16
Scoția
|Specie
|Mai 25
|Iun. 25
|Iul. 25
|Boi
|15
|13
|13
|Junci
|12
|9
|10
|Tauri tineri
|2
|3
|4
|Vaci și tauri adulți
|5
|4
|4
|Viței
|0
|0
|0
|Oi curate
|65
|64
|64
|Oi și berbeci
|3
|3
|3
|Porci curați
|19
|18
|19
|Scroafe și mistreți
|1
|1
|1
Marea Britanie
|Specie
|Mai 25
|Iun. 25
|Iul. 25
|Boi
|72
|64
|67
|Juncini
|58
|51
|53
|Tauri tineri
|13
|16
|18
|Vaci și tauri adulți
|35
|34
|38
|Viței
|7
|5
|4
|Oi curate
|876
|922
|862
|Oi și berbeci
|105
|123
|109
|Porci curați
|693
|680
|702
|Scroafe și mistreți
|17
|16
|17
Irlanda de Nord
|Specie
|Mai 25
|Iun. 25
|Iul. 25
|Boi
|16
|14
|10
|Junci
|15
|13
|10
|Tauri tineri
|4
|5
|4
|Vaci și tauri adulți
|9
|9
|8
|Viței
|0
|0
|0
|Oi curate
|28
|32
|31
|Oi și berbeci
|3
|2
|1
|Porci curați
|164
|167
|157
|Scroafe și mistreți
|0
|0
|0
greutăți medii carcase (kg)
|Specie
|Apr. 25
|Mai 25
|Iun. 25
|Iul. 25
|Boi
|362,4
|361,3
|357,1
|361,9
|Junci
|324,9
|328,6
|324,7
|325,5
|Tauri tineri
|354,7
|357,9
|360,4
|364,0
|Vaci și tauri adulți
|310,3
|315,0
|310,7
|305,1
|Viței
|64,8
|95,5
|106,6
|128,7
|Oi curate
|21,5
|21,0
|20,5
|19,8
|Oi și berbeci
|27,8
|28,4
|27,3
|27,5
|Porci curați
|90,1
|90,5
|90,0
|87,9
|Scroafe și mistreți
|155,2
|155,2
|155,9
|157,1
producția de carne (mii tone)
|Tip carne
|Iul. 24
|Mai 25
|Iun. 25
|Iul. 25
|% modificare față de anul precedent
|Vită
|77
|76
|70
|71
|-8,0%
|Oaie și miel
|19
|22
|23
|21
|+10%
|Porc
|82
|80
|79
|78
|-4,8%
Franța
În iulie 2025, statisticile lunare privind producția de carne din Franța ne arată tendințe mixte:
carne de porc: Oferta de carne de porc a scăzut cu 1,7% în volum în iulie 2025, o cifră sub media 2020-2024.
păsări de curte: În iulie 2025, sacrificările de carne de pasăre au scăzut cu 1,5% față de anul precedent.
bovine: După o lună mai lentă din cauza condițiilor de furajare, numărul de bovine mari sacrificate în iulie 2025 a crescut ușor, marcând o revenire. Sacrificarea vacilor de carne a crescut în iulie, spre deosebire de luna mai, când a încetinit. A crescut și sacrificarea bovinelor tinere de carne. Sacrificarea vacilor de lapte și a vițeilor de vițel a scăzut în luna mai, ceea ce a dus la o reducere a sacrificării la începutul anului.
ovine: În primele patru luni ale anului 2025, producția de carne de oaie a fost semnificativ mai mică decât în primele patru luni ale anului 2024.
Italia
În iulie 2025, indicele prețurilor de producție ISMEA pentru porcii de sacrificare (2010=100) a înregistrat o creștere atât față de luna precedentă (+5%), cât și față de aceeași perioadă din 2024, când a crescut cu 3,4 puncte procentuale. În decembrie 2024, indicele ISMEA pentru prețurile inputurilor de producție pentru fermele de porci a crescut ușor față de noiembrie 2024 (+0,4%), în timp ce a scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent (-4,5%).
PREȚURI MEDII DE CONSUM ȘI ACHIZIȚII ALE GOSPODĂRIILOR
În a opta perioadă de patru săptămâni, 14 iulie – 10 august, prețul mediu de consum al cărnii proaspete a fost de 8,91 €/kg, în creștere atât față de perioada precedentă de patru săptămâni (+1,7%), cât și față de aceeași perioadă din 2024, când a crescut cu 4,7 puncte procentuale. Pentru șunca de Parma, prețul mediu de consum a fost de 30,36 EUR/kg, în creștere cu 4% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce a scăzut cu 1,2 puncte procentuale față de perioada precedentă de patru săptămâni.
În august 2025, consumul intern de carne de porc a crescut cu 2,5% în volum, la fel ca și valoarea, care a crescut cu 5,7 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. Mezelurile au avut performanțe bune, atât în ceea ce privește cheltuielile (+4,4%), cât și cantitatea achiziționată (+2,4%).
EXPORTURI
În mai 2025, exporturile de animale și carne de porc au scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent, în cantitate (-0,7%), în timp ce valoarea a crescut (+4,2%). Mai exact, scăderea volumelor exporturilor este atribuibilă în principal cărnii de porc (-7,2%) și mezelurilor procesate (-3%).
IMPORTURI
În a cincea lună a anului 2025, importurile de animale vii și carne de porc au scăzut cu 9,1% în valoare, în timp ce cantitatea a crescut cu 0,2%. În ceea ce privește volumul, importurile de carne de porc congelată au crescut (+12,1%), în timp ce cele de porc viu au scăzut (-8,3%).
Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, prețurile de import pentru carnea de porc proaspătă și refrigerată și jambonul proaspăt au scăzut cu 10,2%, respectiv 11,9%, la fel ca și prețurile pentru porcul viu, care au scăzut cu 26,2%. Valoarea achizițiilor externe ale acestuia din urmă a scăzut cu 32,3%, însoțită de o scădere cantitativă de 8,3 puncte procentuale.
Portugalia
A existat o creștere de 20,9% a exporturilor de carne de porc în Portugalia între ianuarie și iunie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Exporturile de carne de porc congelată, proaspătă și refrigerată au înregistrat, de asemenea, o creștere.