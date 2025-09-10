În iulie 2025, producţia de carne a României a crescut la bovine și la păsări și a scăzut la porcine, ovine și caprine în comparaţie cu iunie 2025. Raportat la iulie 2024, producția de carne a urcat la bovine, la porcine și la păsări, însă a scăzut la ovine şi caprine, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

În iulie 2025, producția de carne de bovine a totalizat 6.801 tone, în creștere cu 2,16% faţă de iunie 2024, când a fost înregistrată o producţie de 6.657 tone carcasă. Faţă de iulie 2024, când s-au consemnat 6.626 tone carcasă, a fost un plus de 2,64%. Numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 41.000 de capete, în creştere cu 2,5% faţă de 40.000 de capete înregistrate în iunie 2025. Raportat la iulie 2024, numărul sacrificărilor a scăzut tot cu 2,44%, numărul sacrificărilor fiind de 40.000.

La carnea de pasăre, producția a crescut în iulie 2025 atât raportat la iunie 2025, cu 23,22%, dar și comparativ cu iulie 2024, cu 32,45%. În iulie 2025, au fost sacrificate 38,952 milioane de păsări, în creștere cu 25,44% faţă de iunie 2025 (31,052 milioane capete) și cu 31% comparativ cu iulie 2024 (29,743 milioane capete).

În ceea ce privește producția de carne de porc, aceasta a totalizat 25.783 tone în iulie 2025, în scădere cu 3,44% față de iunie 2025, dar în creştere cu 1,54% față de iulie 2024. În iulie 2025, au fost sacrificați 298.000 de porci, în scădere cu aproape 1% comparativ cu iunie 2025, când au fost sacrificate 301.000 de animale. Faţă de iulie 2024, numărul de sacrificări a fost mai mare cu 1,36% (de la 294.000 de capete).

La ovine și caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o scădere în iulie 2025 faţă de iunie 2025, cât și raportat la iulie 2024. Astfel, producția de carne de ovine și caprine a fost de 3.544 tone în iulie 2025, cu 14,11% mai mică față de cea din iunie 2025, când s-au înregistrat 4.126 tone. Raportat la iunie 2024, producția a coborât cu aproape 21%. În iulie 2025, au fost sacrificate 242.000 de oi și capre, mai puține decât în iunie 2025, când s-au înregistrat 305.000 de animale sacrificate. În iulie 2024, numărul ovinelor și caprinelor sacrificate a totalizat 322.000 de capete.