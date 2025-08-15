Problemele politice în lume și războiul comercial pornit de Donald Trump creează dificultăți pentru industria mondială a cărnii de porc. China este cel mai mare cumpărător de carne de porc din lume, așa că orice tensiune în relațiile comerciale poate reduce mult exporturile de carne din SUA. Bolile la animale sunt o altă problemă importantă pentru această industrie. În plus, schimbările în modul în care oamenii cumpără și mănâncă carne adaugă incertitudine.

SUA și Uniunea Europeană sunt cei mai mari exportatori de carne de porc din lume. Piața mondială a cărnii de porc ar putea ajunge la 407 miliarde de dolari în 2025, crescând ușor cu 2,3% pe an, din cauza problemelor regionale cu care se confruntă industria. Se estimează că până în 2030 piața va ajunge la 456 miliarde de dolari. Asia-Pacific consumă cea mai mare parte, 58% din totalul mondial, în timp ce Europa are probleme structurale care schimbă felul în care funcționează piața pe continente, ne explică analistul eToro, Bogdan Maioreanu.

Industria europeană a cărnii de porc are probleme mari din mai multe motive: focarele de pestă porcină africană (PPA), reguli de mediu mai stricte și costuri mai mari de producție. În plus, oamenii consumă mai puțină carne, cresc presiunile pentru bunăstarea animalelor, iar prețurile mai mari față de Brazilia și SUA fac exporturile mai dificile. Toate acestea duc la reducerea producției și la schimbări pe piața europeană.

România importă mai multă carne de porc decât produce. Epidemiile recente au afectat serios fermele: între 2017 și 2025, țara a avut peste 7.000 de focare de PPA, afectând mai ales fermele mici, dar și fermele mari, și ducând la sacrificarea a peste 1,8 milioane de porci. Autosuficiența României a scăzut de la 70% în 2015-2016 la 45% în 2024, așa că importurile au crescut mult, cu o rată medie anuală de 7,7% între 2013 și 2024.

Exporturile UE de carne de porc au crescut ușor în 2025 (1,8 milioane de tone în primele cinci luni), dar există riscul să scadă cu 3% pe ansamblu în acest an din cauza prețurilor mari și a anchetei antidumping a Chinei. Spania rămâne cel mai mare exportator din UE (peste 608.000 de tone, +11%), urmată de Olanda și Danemarca, în timp ce Germania a coborât pe locul patru din cauza restricțiilor legate de febra aftoasă. Gripa porcină africană rămâne o problemă pentru producătorii europeni.

În SUA, industria cărnii de porc se confruntă cu mai multe probleme: rata mare de mortalitate a scroafelor (peste 16%) din cauza bolii PRRS, lipsa forței de muncă și reguli care cresc costurile de producție. Exporturile sunt și ele vulnerabile din cauza tarifelor impuse de China, iar concurența globală cu Brazilia și scăderea consumului în rândul tinerilor amenință profiturile.

Chiar și așa, prețurile s-au redresat recent, iar analiștii estimează pentru 2025 o creștere moderată a industriei, cu o cerere internă stabilă, în ciuda problemelor de export și a concurenței internaționale.

Smithfield Foods, unul dintre cei mai mari producători de carne de porc și carne ambalată din lume, a raportat rezultate foarte bune săptămâna aceasta. În al doilea trimestru, vânzările nete au fost de 3,8 miliarde de dolari, cu 11% mai mari decât anul trecut. Toate segmentele companiei au crescut: carne ambalată (+6,9%), carne proaspătă de porc (+5%) și producția de porci (+8,4%). Profitul operațional ajustat a ajuns la 298 de milioane de dolari, în creștere cu 20% față de anul trecut. Toate acestea se datorează pieței americane.

Creșterea se datorează și noilor produse și faptului că tot mai mulți oameni gătesc acasă din cauza inflației. Smithfield și-a majorat prognoza de profit pentru 2025 la 1,15–1,35 miliarde de dolari, ceea ce a atras atenția investitorilor: acțiunile companiei au crescut cu 4% într-o zi și cu aproape 19% în ultimele șase luni.

Deși avea investiții și în Europa, pe 26 august 2024, Smithfield a vândut operațiunile europene, inclusiv pe cele ale Comtim din România, către compania-mamă din China, WH Group Limited. WH Group, cu sediul în Hong Kong, este cel mai mare producător de carne de porc din lume, cu venituri de aproape 26 de miliarde de dolari în 2024 și o creștere a acțiunilor de aproape 40% de la începutul anului.