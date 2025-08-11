Casa Albă a confirmat această decizie, iar Nvidia și AMD vor primi licențe pentru a vinde cipurile Nvidia H20 și AMD MI308, produse adaptate astfel încât să respecte restricțiile impuse de Washington.

Nvidia a exprimat speranța că noile reguli de control al exporturilor vor permite industriei americane să concureze atât pe piața chineză, cât și la nivel global, avertizând totodată că Statele Unite nu își pot permite să piardă poziția de lider în domeniul tehnologiei 5G, așa cum s-a întâmplat anterior. AMD nu a făcut încă un comentariu oficial pe această temă, conform Financial Times.

„Respectăm regulile stabilite de guvernul SqUA pentru participarea noastră pe piețele mondiale”, a declarat Nvidia pentru BBC.

Analiștii consideră această înțelegere drept una „neobișnuită”, însă pozitivă pentru Nvidia și AMD, deoarece le garantează accesul pe piața chineză, în ciuda cedării unei părți din venituri către guvernul american. Această decizie a fost primită favorabil de investitori, iar acțiunile AMD au crescut cu peste 2%, iar cele ale Nvidia au înregistrat un avans modest.

„Cipurile optimizate pentru inferența inteligenței artificiale nu vor alimenta doar produsele de consum sau logistica fabricilor; ele vor permite sisteme autonome de arme, platforme de supraveghere a informațiilor și progrese rapide în luarea deciziilor pe câmpul de luptă”, au avertizat mai mulți specialiști într-o scrisoare trimisă Departamentului Comerțului.

Deși acordul oferă pe termen scurt o claritate importantă privind exporturile către China, există incertitudini legate de posibilitatea unei majorări viitoare a cotei percepute de guvernul SUA, în cazul în care vânzările către această țară vor continua să crească.

„America nu poate repeta 5G și pierde poziția de lider în telecomunicații. Tehnologia de inteligență artificială a Americii poate deveni standardul mondial dacă ne întrecem”, a reacționat Nvidia.

În China, reacțiile sunt mixte. Autoritățile locale au exprimat recent suspiciuni legate de securitatea cipurilor Nvidia, însă companiile chineze depind de aceste tehnologii pentru a-și susține dezvoltarea și ambițiile în domeniul inteligenței artificiale.