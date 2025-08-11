Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat măsura, numită de esențială de oficialii europeni pentru atingerea țintelor climatice. Aceasta va fi revizuită abia în a doua jumătate a lui 2025.

Între timp, producătorii europeni se confruntă deja cu o piață slăbită, competiție agresivă din China și rezultate modeste în vânzările de vehicule electrice.

În acest context, avertismentul lui Ola Kaellenius, directorul general al Mercedes-Benz, scoată în evidență o situație îngrijorătoare pentru industria auto din Uniunea Europeană.

În absența unei schimbări de direcție, Europa se îndreaptă spre o criză auto majoră. Kaellenius atrage atenția că efectul imediat al acestei politici ar putea fi o explozie a achizițiilor de mașini pe combustie internă înainte de 2035, urmată de o prăbușire a pieței.

În locul unei interdicții rigide, el propune stimulente fiscale și reducerea tarifelor la electricitate în punctele de încărcare, pentru a impulsiona trecerea la vehicule electrice în mod natural, fără a forța consumatorii și fără a distruge echilibrul economic al industriei.

„Avem nevoie de o trezire la realitate, altfel ne îndreptăm cu viteză maximă spre un zid. Consumatorii pur şi simplu se vor grăbi să cumpere maşini pe benzină şi motorină înainte de 2035. În schimb, ar trebui acordate stimulente fiscale şi preţuri scăzute la electricitate, la staţiile de încărcare, pentru a încuraja trecerea la vehicule electrice”, a spus Kaellenius într-un interviu acordat publicaţiei de afaceri Handelsblatt.

În calitate de președinte al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), organizație ce reunește 16 mari producători, Kaellenius subliniază că obiectivul reducerii emisiilor ar fi legitim, însă trebuie atins printr-o strategie neutră din punct de vedere tehnologic și atentă la realitățile economice.

„Desigur vrem decarbonizare, dar să fie făcută într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să pierdem din vedere aspectele economice”, a avertizat Kaellenius.

În caz contrar, decarbonizarea ar putea deveni sinonimă cu pierderi masive de locuri de muncă, falimente în lanț și cedarea pieței europene în fața competitorilor globali.