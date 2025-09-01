Renault a anunțat luni că Katrin Adt, fostă vicepreședintă Mercedes-Benz, a fost numită director general al mărcii Dacia. Mutarea are loc în cadrul procesului de reorganizare a echipei de conducere inițiat de noul CEO al grupului francez, François Provost.

Funcția devine vacantă după ce Denis Le Vot a decis să părăsească Renault. Le Vot fusese unul dintre candidații favoriți pentru postul de director general al companiei, însă alegerea a mers în altă direcție.

Compania a transmis printr-un comunicat că Denis Le Vot va părăsi grupul, fără să ofere detalii suplimentare. Numirea lui François Provost la conducerea Renault s-a produs în luna iulie, după plecarea neașteptată a lui Luca De Meo.

Provost a declarat că reorganizarea managementului este necesară pentru a crește viteza de reacție a companiei. Renault se confruntă cu o concurență dură și cu o cerere aflată în scădere. Acțiunile grupului au înregistrat o cădere puternică luna trecută, după revizuirea în scădere a estimărilor financiare pentru 2025.

François Provost a subliniat într-o declarație publică importanța adaptării rapide la realitățile pieței. Potrivit acestuia, schimbările de la nivelul conducerii vor întări agilitatea grupului francez.

„Pentru a face față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm, avem nevoie de o organizație capabilă să ia decizii mai rapid, să execute mai eficient și să fie mereu aproape de clienții săi”, a afirmat Provost.

Mesajul său reflectă direcția strategică pe care compania încearcă să o imprime. Accentul cade pe eficiență, viteză și orientare spre nevoile consumatorilor.

Aceste obiective vin într-un moment în care industria auto traversează transformări majore, de la electrificare și digitalizare până la schimbări în comportamentul de consum. Renault își propune să răspundă acestor provocări prin restructurarea echipei și prin întărirea brandurilor din portofoliu.

Noul director al Dacia are o experiență de aproape 26 de ani în industria auto. Cariera sa s-a desfășurat aproape integral în cadrul Daimler și Mercedes-Benz, unde a ocupat poziții de mare responsabilitate.

Cu o formare juridică, Katrin Adt a deținut funcții precum CEO al Mercedes-Benz în Luxemburg, vicepreședinte pentru dezvoltarea resurselor umane la Daimler și director general al mărcii Smart. Ulterior, a fost responsabilă de divizia Mercedes-Benz Own Retail Europe și, mai recent, de auditul corporativ al companiei germane.

În declarația sa oficială, Adt a vorbit despre oportunitatea de a conduce brandul românesc.

„Sunt încântată să mă alătur Grupului Renault și să preiau conducerea mărcii Dacia. Este un privilegiu să contribui la scrierea următorului capitol al poveștii sale de succes remarcabile, împreună cu o echipă excepțională”, a transmis ea.

De asemenea, a subliniat importanța adaptării la schimbările tehnologice și sociale din industria auto.

„Modelarea afacerilor pentru viitor a fost întotdeauna forța mea motrice. Astăzi, ne aflăm într-un moment crucial – atât tehnologic, cât și social – în relația noastră cu automobilul. Dacia a demonstrat în mod constant relevanța abordării sale prin produse care rezonează profund cu așteptările clienților. Mai mult decât o simplă marcă, Dacia reprezintă o viziune îndrăzneață, inteligentă și accesibilă asupra mobilității”, a adăugat aceasta.

Reuters notează că Katrin Adt are o carieră strâns legată de retail și vânzări. Experiența sa a inclus procese de transformare semnificative, precum tranziția Smart către o marcă 100% electrică.

Analiștii consideră că această orientare către retail va fi un avantaj pentru Dacia. Michael Foundoukidis, specialist al grupului de servicii financiare ODDO BHF, a explicat relevanța acestei experiențe.

„Dacia este, în mod evident, o marcă extrem de orientată către retail, mai mult decât altele. Așa că asta aduce un suflu nou”, a declarat Foundoukidis pentru Reuters.

Această perspectivă întărește ideea că numirea lui Adt la conducerea Dacia poate genera noi oportunități de dezvoltare, într-un context al industriei auto marcat de competiție intensă și de schimbări accelerate.