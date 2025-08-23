Dacia Sandero continuă să domine piața auto europeană și în 2025, după ce, în primele șapte luni ale anului, a fost cea mai vândută mașină din Europa, cu un total de peste 150.000 de unități, conform publicației Automotive News. Pe locul doi se situează Renault Clio, marele rival al modelului românesc, ambele aparținând aceluiași grup, Renault.

Dacia Sandero și-a consolidat succesul început în 2024, când a fost de asemenea cea mai bine vândută mașină din Europa. În acest an, modelul românesc a ocupat poziția de lider în lunile ianuarie, februarie și martie, după care Renault Clio a preluat conducerea pentru trei luni.

Sandero a revenit pe primul loc în luna iulie, cu 24.000 de unități vândute. Astfel, în primele șapte luni ale anului, Sandero a fost lideră în patru luni, iar Clio în trei luni.

Compania de cercetare JATO, care publică lunar cifre detaliate privind vânzările auto în aproape 30 de țări europene, indică pentru perioada ianuarie-iulie 2025 un total de 152.800 unități Sandero, în scădere cu 9% față de aceeași perioadă din 2024.

Cele mai bune piețe pentru modelul românesc au fost Franța, Italia și Germania. Oficialii Dacia au menționat că vânzările Sandero au fost influențate și de întârzierea programului Rabla din România.

În afară de Sandero și Clio, cele mai vândute modele din Europa includ Peugeot 208, Volkswagen Golf, T-Roc și Tiguan, Dacia Duster, Peugeot 2008 și Citroen C3.

Aceste cifre reconfirmă preferința europenilor pentru mașinile compacte, eficiente și accesibile, cu două modele românești, Sandero și Duster, care își păstrează un loc important pe piața continentului.

Reamintim că Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa pentru întreg anul 2024.

Anul trecut, au fost vândute 270.111 de mașini Dacia Sandero pe bătrânul continent, modelul fiind prima mașină Dacia care obține această poziție. Față de anul 2023, au fost vândute în plus 33.868 de autoturisme.

A doua cea mai vândută mașină a fost Renault Clio, cu 216.569 de unități, urmată de VW Golf, cu 216.549 de unități vândute.

Tesla Model Y a ocupat locul 4, cu 210.484 de mașini vândute, iar clasamentul continuă cu: