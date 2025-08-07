Anul 2025 aduce vești bune pentru marca auto Dacia pe piața germană, o piață recunoscută pentru concurența acerbă și dominația marilor grupuri auto germane, în special Volkswagen. După o perioadă de fluctuații, luna iulie a marcat o revenire notabilă pentru producătorul român, cu o creștere a vânzărilor mult peste media pieței, scrie profit.ro.

În luna iulie, Dacia a reușit să comercializeze peste 7.200 de vehicule pe teritoriul Germaniei, înregistrând un avans de aproape 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest ritm de creștere este aproape dublu față de progresul pieței auto din Germania, care a crescut cu 11% în aceeași lună.

Acest salt vine pe fondul interesului sporit pentru modelele noi precum Bigster, care câștigă popularitate, dar și pentru Duster, ajuns la a treia generație, și Spring – unul dintre cele mai accesibile automobile electrice disponibile în Europa.

Cota de piață a mărcii Dacia a urcat în iulie la 2,7%, puțin peste media anuală, iar evoluția pozitivă a ajutat brandul să atenueze declinul înregistrat în prima jumătate a anului, reducând scăderea totală la 3,6%.

Pe primele șapte luni din 2025, Dacia a livrat aproape 43.000 de mașini, menținând o medie lunară de peste 6.000 de unități și o cotă de piață constantă în jurul a 2,6%. Această performanță a plasat marca românească imediat în spatele unor competitori puternici precum Toyota, situându-se astfel pe locul patru între mărcile non-germane de pe piața germană, după Ford, Hyundai și Toyota.

Rezultatele Dacia sunt cu atât mai impresionante cu cât depășesc în această perioadă performanțele unor branduri bine stabilite în Germania, cum ar fi Volvo, Kia sau Peugeot, care au suferit scăderi importante.

Chiar și Tesla, care anul trecut depășea Dacia în Germania, a înregistrat un declin accentuat, vânzările sale scăzând cu peste 55% în iulie, la aproximativ 1.100 de unități, marcând o prăbușire comparativ cu anul precedent.

Pe ansamblu, piața germană pare să-și revină treptat, susținută în special de interesul crescând pentru vehiculele electrice. În iulie 2025, totalul vânzărilor a fost de peste 264.000 de autoturisme, în creștere cu 11% față de iulie 2024, deși, per total, vânzările din primele șapte luni rămân ușor sub cele de anul trecut.

Dacia a înregistrat anul precedent în Germania un volum de 71.500 de mașini vândute, cu o creștere de peste 4%. Pentru 2025, marca pariază pe succesul noului model Bigster, care ar putea susține un avans semnificativ. Totuși, perspectivele nu sunt lipsite de provocări, întrucât eventualele scăderi ale modelelor Sandero și Jogger ar putea tempera creșterea planificată pe această piață dificilă.