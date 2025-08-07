Registrul Auto Român (RAR) a anunțat lansarea unei secțiuni dedicate verificării campaniilor de rechemare pentru autovehicule, disponibilă pe site-ul oficial www.rarom.ro. Noua funcționalitate este menită să sprijine proprietarii de mașini în identificarea eventualelor neconformități tehnice anunțate de producători.

Potrivit informațiilor publicate de RAR pe pagina sa oficială de Facebook, secțiunea „Campanii de rechemare” funcționează ca o interfață între utilizatorii finali și platformele puse la dispoziție de reprezentanțele mărcilor auto din România. Utilizatorii trebuie doar să selecteze marca vehiculului și să acceseze site-ul specific indicat pentru a verifica dacă modelul este vizat de vreo acțiune de service obligatorie.

Pentru majoritatea producătorilor auto, interogarea se poate realiza online, însă în unele cazuri este necesar contactul direct cu un service autorizat al mărcii respective. În aceste situații, platforma include notificări care ghidează utilizatorii în privința pașilor de urmat.

”Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide. Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor.”, arată RAR.

Inițiativa urmărește să încurajeze o atitudine responsabilă din partea șoferilor, în contextul în care reparațiile realizate în cadrul acestor campanii sunt gratuite, toate costurile fiind suportate de constructorul auto, cu condiția ca intervenția să vizeze exclusiv piesa defectuoasă semnalată.

RAR subliniază importanța verificării periodice, chiar dacă eventualele defecțiuni nu par să afecteze vizibil funcționarea autovehiculului. Pagina va fi actualizată constant, odată cu apariția de noi informații sau mărci adăugate în sistem.