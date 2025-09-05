Registrul Auto Român a transmis un apel către proprietarii de vehicule să fie atenți la gestionarea mașinilor pe care nu le mai utilizează, subliniind efectele negative ale abandonului acestora.

Potrivit RAR, mașinile abandonate creează disconfort vizual, afectează mediul înconjurător, ocupă spațiu util și blochează bani, iar numărul acestor vehicule pe spațiul public este în creștere.

Autoritatea a precizat că s-a alăturat demersurilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, lansând o campanie de conștientizare a proprietarilor.

”Disconfort vizual, mediu înconjurător afectat, spațiu util ocupat, bani blocați! Acestea sunt efectele cu impact major generate de dezinteresul unor persoane față de gestionarea corectă a vehiculelor de care nu mai au nevoie. Numărul vehiculelor abandonate pe spațiul public este în creștere, după cum arată cifrele colectate de pe site-urile diverselor autorități publice. Acest lucru ne-a determinat să ne alăturăm demersurilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii și să derulăm o campanie de conștientizare a proprietarilor acestora”, arată RAR.

RAR recomandă, în spirit civic și din respect pentru mediu și pentru ceilalți cetățeni, ca vehiculele neutilizate să fie fie vândute unei alte persoane, astfel încât noul proprietar să le întrețină, fie reciclate prin programele de casare, ceea ce permite obținerea unor beneficii financiare și achiziționarea unui autovehicul mai puțin poluant.

Autoritatea a avertizat că vehiculele abandonate pot încurca traficul, ocupă spațiu care ar putea fi folosit mai eficient, poluează prin degradare și pot atrage penalizări financiare.

Vehiculele cu ITP și RCA nevalabile sunt ridicate de autoritățile locale și transportate în locuri special amenajate, de unde proprietarii pot reintra în posesie doar după achitarea taxelor și amenzilor.

RAR a încheiat mesajul printr-un apel la responsabilitate, invitând cetățenii să acționeze conștient pentru a evita neplăcerile generate de abandonarea vehiculelor.