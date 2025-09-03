Importul de autoturisme second-hand rămâne un fenomen de amploare în România, însă regulile de înmatriculare diferă semnificativ în funcție de țara de proveniență. Dacă vehiculele aduse din Uniunea Europeană și din statele membre AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) se bucură de o procedură simplificată, cele provenite din spațiul non-UE sunt supuse unor verificări suplimentare. În acest context, Registrul Auto Român (RAR) a emis recent o serie de clarificări, după ce a primit numeroase solicitări de la persoane care intenționează să cumpere mașini din Canada, SUA sau alte state din afara Uniunii.

RAR subliniază că autoturismele provenite din spațiul non-UE trebuie să urmeze o procedură distinctă pentru a primi Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Documentul este esențial pentru înmatriculare și nu poate fi eliberat fără o verificare riguroasă.

„Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele UE, iar pentru eliberarea CIV suntem obligați să aplicăm o procedură de omologare individuală”, se arată în comunicatul instituției.

RAR a decis să facă aceste precizări după ce în spațiul public au apărut întrebări legate de similitudinea procedurii de înmatriculare între vehiculele aduse din Uniunea Europeană și cele din afara acesteia.

Procesul de omologare individuală include o serie de teste și verificări tehnice. Elementul central este un test dinamic pentru stabilirea normei de poluare. Dacă mașina nu îndeplinește cel puțin standardul Euro 3, aceasta nu primește CIV și, implicit, nu poate fi înmatriculată în România.

RAR explică: „Aceasta presupune, printre altele, un test dinamic pentru stabilirea normei de poluare. În cazul în care nu este atinsă cel puțin norma Euro3, mașina nu poate primi CIV. Ulterior sunt verificate marcajele de omologare pentru diferite componenete/subansambluri, se face o inspecție tehnică și se analizează respectarea normelor UE”.

Astfel, procesul este mai complex decât cel aplicat vehiculelor deja conforme cu legislația europeană și poate genera costuri suplimentare pentru proprietari.

RAR îi sfătuiește pe românii care doresc să cumpere mașini din afara Uniunii să solicite în prealabil informații oficiale despre proceduri și costuri. Mai mult, pentru a preveni neînțelegeri ulterioare, instituția recomandă ca viitorii proprietari să trimită chiar și fotografii ale documentelor obținute la achiziție, pentru o analiză preliminară.

RAR atrage atenția asupra unor situații în care Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) nu poate fi eliberată:

dacă mașina figurează în acte ca fiind scoasă din uz,

dacă este declarată daună totală,

sau dacă este încadrată la „parts only”, adică destinată dezmembrării și vânzării pieselor.