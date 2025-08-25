Inginerii Registrului Auto Român (RAR) au demontat un mit urban legat de cartea de identitate a vehiculului (CIV), pornind de la experiența unui șofer din Arad.

Situația a început când un șofer din Arad s-a prezentat la sediul RAR pentru a solicita un duplicat al cărții de identitate a vehiculului, pe care o pierduse. Acesta le-a explicat inginerilor că nu reușise să publice anunțul de pierdere în Monitorul Oficial și că, potrivit cunoștințelor sale, putea merge la Registrul Auto Român doar dacă avea dovada publicării.

RAR a clarificat, printr-o postare pe Facebook, pașii necesari pentru obținerea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului, pentru ca șoferii să știe exact ce trebuie să facă atunci când au nevoie de un CIV nou.

RAR a precizat că solicitarea duplicatului CIV se poate face de la orice reprezentanță, indiferent de domiciliu, prin programare la call-center sau pe platforma online. Pentru obținerea duplicatului, solicitantul trebuie să prezinte vehiculul, documentul de identitate și certificatul de înmatriculare.

Dacă persoana care cere duplicatul nu este deținătorul înregistrat, sunt necesare acte care să ateste calitatea de deținător legal, precum contract de vânzare-cumpărare, factură sau act de adjudecare.

În plus, dacă solicitantul nu este deținătorul vehiculului sau dacă deținătorul este o persoană juridică, trebuie prezentat un act de reprezentare legală, respectiv împuternicire notarială pentru persoane fizice sau delegație pentru persoane juridice.

„Este bine de știut că puteți solicita duplicatul de la orice reprezentanță RAR, indiferent de domiciliu, obținând o programare prin call-center sau prin platforma de pe site: https://www.rarom.ro/?page_id=254. Trebuie să veniți cu vehiculul, pentru că totul începe cu procedura de identificare a acestuia, iar colegilor noștri trebuie să le prezentați documentul de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului. Dacă persoana care solicită duplicatul nu este deţinătorul din evidenţele autorităţii de înmatriculare, avem nevoie de documente care atestă calitatea de deţinător legal (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc). Dacă solicitantul nu este deţinătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deţinătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare legală (împuternicire notarială, dacă deţinătorul este persoană fizică / delegaţie, dacă deţinătorul este persoană juridică)”, a precizat sursa citată.

RAR a transmis că va anunța prin canalele oficiale orice modificare legislativă sau procedurală care ar putea afecta deținătorii de vehicule care utilizează serviciile sale și a recomandat să fie verificate informațiile provenite din surse neoficiale. De asemenea, a menționat că este disponibil call-centerul RAR, secțiunea „informații”, pentru clarificări suplimentare.