Asociația Convențională a Avocaților (ACAv) a transmis o scrisoare deschisă adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Comisiei juridice a Senatului României, prin care solicită adoptarea unor măsuri concrete pentru reducerea supraîncărcării instanțelor de judecată.

Scrisoarea este formulată în contextul întâlnirii de lucru dintre reprezentanții UNBR și CSM, precum și al mesei rotunde organizate de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României, cu tema „Pactul pentru Justiție”, programată pentru data de 14 octombrie 2025.

Reprezentanții ACAv atrag atenția asupra faptului că sistemul judiciar românesc se confruntă „de mai multe decenii, cu o problemă structurală gravă: volumul excesiv de cauze raportat la resursele umane și materiale existente”.

Această situație duce, potrivit organizației, la întârzieri în soluționarea dosarelor, oboseală profesională în rândul magistraților și scăderea calității actului de justiție.

Încurajarea medierii și arbitrajului, prin reducerea taxelor judiciare pentru părțile care aleg medierea, crearea unui fond național pentru acoperirea onorariilor mediatorilor în cauzele sociale și dezvoltarea tribunalelor arbitrale specializate.

Creșterea resurselor umane auxiliare, prin suplimentarea posturilor de grefieri, arhivari și consilieri juridici, precum și introducerea postului de „asistent judiciar digital”.

Simplificarea procedurii de încuviințare a executării silite, prin digitalizarea completă a procesului și crearea unei platforme naționale electronice pentru verificarea automată a cererilor.

Reorganizarea hărții judiciare, pe baza unei analize naționale a volumului de activitate și a resurselor, cu accent pe comasarea instanțelor mici și crearea de centre regionale specializate.

Generalizarea audierilor la distanță, prin extinderea legală a videoconferințelor, stabilirea unor garanții procedurale clare și monitorizarea anuală a eficienței acestor proceduri.

Potrivit ACAv, aceste măsuri ar permite o reducere semnificativă a încărcăturii instanțelor și o creștere a eficienței actului de justiție, fără a compromite drepturile părților.

Organizația solicită UNBR, CSM și Comisiei juridice a Senatului să își asume un „angajament ferm pentru demararea unei reforme autentice, bazate pe fapte și rezultate, nu pe declarații de intenție”.

Președintele ACAv, avocatul Gheorghe Velcea, a subliniat că „Avocații, judecătorii și procurorii se află, de fapt, de aceeași parte: cea a cetățeanului care are dreptul la o justiție funcțională, previzibilă și accesibilă. Justiția nu poate funcționa corect atâta timp cât instanțele sunt sufocate, iar profesia de avocat este împovărată fiscal și ignorată instituțional”.

La rândul său, prim-vicepreședintele organizației, avocat Gabriela Pruteanu, a declarat că „Degrevarea instanțelor nu este o opțiune, ci o necesitate. Avem nevoie de o justiție care să răspundă în timp util, bazată pe proceduri simple, digitalizate și pe colaborare între profesiile juridice.”

Vicepreședintele ACAv, avocat Ștefan Spiridon, a adăugat că „Avocații din România, indiferent de barou sau generație, împărtășesc aceeași realitate: o justiție greoaie și impredictibilă. Reforma sistemului judiciar nu mai poate fi amânată — este nevoie de acțiune concretă, nu de promisiuni. Deficitul de personal afectează grav funcționarea instanțelor; sunt necesare angajări masive, în special de grefieri și judecători, pentru ca justiția să devină eficientă și echitabilă.”