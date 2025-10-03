Asociația Convențională a Avocaților (ACAv) trage un semnal de alarmă cu privire la blocajul fără precedent din sistemul judiciar, cauzat de suspendarea activității instanțelor și de lipsa de reacție a autorităților.

Potrivit datelor prezentate de ACAv, în anul 2024 au fost înregistrate 2.500.002 dosare nou-intrate pe rolul instanțelor din România, care s-au adăugat celor aproximativ 1.129.211 dosare nefinalizate. Astfel, la finalul anului trecut, pe rolul instanțelor se aflau aproximativ 3.629.213 dosare. Având în vedere că cifrele pentru 2025 sunt similare, în prezent peste 3,6 milioane de dosare sunt blocate, afectând drepturile a peste 7,2 milioane de justițiabili.

„Blocajul actual afectează grav imaginea justiției. Cum să mai aibă încredere cetățenii într-un sistem în care dosarele sunt suspendate la nesfârșit, iar guvernul privește nepăsător? Avocații nu vor înceta să își facă datoria, dar nici nu mai pot accepta să fie transformați în victimele unui stat care refuză să își respecte promisiunile. Ne dorim o soluție rapidă și responsabilă, nu amânări și pretexte”, a declarat președintele ACAv, avocat Gheorghe Velcea.

Avocații atrag atenția că ședințele de judecată sunt suspendate, iar activitatea lor profesională este paralizată. Situația este agravată de întârzierile majore la plata onorariilor pentru avocații din oficiu, care asigură asistență juridică gratuită în cazuri penale urgente.

Și executorii judecătorești sunt afectați, deoarece nu se mai soluționează cererile de încuviințare a executărilor silite.

„Dacă această criză continuă, riscăm să pierdem încrederea cetățenilor în justiție. Lipsa de reacție a Guvernului transmite un mesaj periculos: că drepturile fundamentale pot fi ignorate și că statul de drept este negociabil. Aceasta este o cale care duce la colaps instituțional”, avertizează prim-vicepreședintele ACAv, avocat Gabriela Pruteanu.

Asociația subliniază că nu protestul magistraților este principala cauză a crizei, ci lipsa de finanțare și indiferența Guvernului și Ministerului Justiției, care tratează actul de justiție „ca pe o povară, nu ca pe un pilon fundamental al statului de drept”.

În acest context, ACAv solicită:

implicarea imediată a Guvernului și a Ministerului Justiției în negocieri transparente;

adoptarea de soluții urgente pentru reluarea activității instanțelor;

plata imediată a onorariilor pentru asistența juridică obligatorie;

alocarea resurselor bugetare necesare pentru un sistem judiciar funcțional.

„Justiția nu poate fi pusă pe pauză la nesfârșit. În acest moment, milioane de cetățeni sunt privați de soluții în cauzele lor, de la litigii de muncă la procese de familie sau dosare penale. Fiecare zi de suspendare înseamnă drepturi amânate și vieți puse în așteptare”, a declarat vicepreședintele ACAv, avocat Ștefan Spirion.

Avocații cer autorităților să își asume responsabilitatea pentru această criză și să acționeze urgent, subliniind că justiția nu poate fi sacrificată din cauza conflictelor politice și a nepăsării administrative.