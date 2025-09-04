Potrivit ministrului, participanții la întâlnire au convenit să creeze un grup de lucru „care să abordeze de o manieră pluridisciplinară și integrată toate soluțiile necesare pentru justiție”.

El a menționat că la discuții au fost prezenți reprezentanți ai executorilor judecătorești, ai notarilor și ai avocaților, iar discuțiile au fost constructive, având ca punct de plecare obiectivele programului de guvernare.

„La întâlnirea de astăzi au fost prezenţi reprezentanţi ai executorilor judecătoreşti, ai notarilor şi ai avocaţilor, în efortul comun de a găsi împreună soluţii, plecând de la obiectivele programului de guvernare. Cu cei prezenţi am avut un dialog constructiv, am convenit să creăm un grup de lucru interinstituţional care să abordeze de o manieră pluridisciplinară, integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie să fie implementate în justiţie”, a declarat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Ministrul a ținut să clarifice că tema pensiilor de serviciu ale magistraților nu a fost inclusă pe agenda întâlnirii, în ciuda absenței reprezentanților acestora. El a menționat că lipsa lor a fost justificată prin acțiuni de protest față de proiectul de lege privind pensiile speciale.

„Cei care au lipsit astăzi au justificat prin existenţa unor forme de protest faţă de proiectul de pensii de serviciu, care însă, repet, nu a făcut obiectul discuţiilor de astăzi”, a punctat ministrul Radu Marinescu.

Întrebat despre lipsa reprezentanților Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai CSM, Radu Marinescu a subliniat că Ministerul Justiției rămâne deschis dialogului instituțional. Acesta a transmis că speră ca, în viitor, și magistrații să participe la discuții privind sistemul judiciar.

„Cu siguranţă ne dorim ca în viitor, la astfel de discuţii despre aspecte care interesează activitatea, inclusiv din instanţe şi parchete, să participe şi reprezentanţii magistraţilor. Repet, din punctul de vedere al ministerului, aşteptăm întotdeauna cu mare disponibilitate”, a mai spus Radu Marinescu.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, agenda întâlnirii a inclus teme precum:

digitalizarea justiției;

actualizarea taxelor judiciare de timbru;

eficientizarea administrării probelor de către avocați și consilieri juridici;

identificarea unor sancțiuni pentru plângeri contravenționale formulate cu rea-credință;

soluții alternative pentru degrevarea instanțelor.

În acest proces de analiză va fi luat în considerare şi faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite iniţiative legislative care au ca obiect amendarea legislaţiei relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor şi asupra eficientizării activităţii instanţelor de judecată, menţionează comunicatul.

Ministerul a reafirmat că unul dintre obiectivele programului de guvernare 2025-2028 este reducerea duratei de soluționare a cauzelor și executarea eficientă a hotărârilor judecătorești. Acest obiectiv este corelat cu alte măsuri, precum: soluționarea litigiilor la distanță; proceduri de filtrare a sesizării instanțelor; generalizarea dosarului electronic; revizuirea normelor de procedură.