Avocatul Adrian Toni Neacșu a spus că, indiferent de rezultatul pronunțării la Curtea Constituțională, protestele ar trebui să înceteze imediat. El a estimat că acest lucru ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare.

În opinia sa, prelungirea actualului blocaj ar continua să afecteze grav sistemul.

„Indiferent ce se va întâmpla la CCR justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare. Adică probabil la sfarsitul săptămânii viitoare. Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia să își armonizeze protestul la nivel național, iar răbdarea avocaților și a cetățenilor nu are cum se dureze la nesfârșit. Tot imaginea și credibilitatea justiției vor avea de decontat frustrările determinate de haosul pe plan local al acestor proteste, unde aproape fiecare instanța procedează altfel cu dosarele. Unele doar amână cauzele, altele suspenda dosarele, unele judecă cauze care în altă parte sunt amânate, este o brambureala generalizată”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

Avocatul a explicat că CSM și instanțele au ratat ocazia de a armoniza protestele la nivel național. Potrivit lui, fiecare instanță gestionează situația diferit: unele doar amână cauzele, altele suspendă dosarele, iar altele continuă să judece. Acest amestec de practici ar fi, în opinia lui Neacșu, dovada unui haos care lovește direct în credibilitatea justiției.

Neacșu a arătat că justițiabilii nu știu ce să facă în legătură cu propriile dosare. El a menționat riscul ca oamenii să nu știe dacă trebuie să se prezinte la instanță, dacă procesele lor sunt suspendate sau dacă riscă amenzi pentru neprezentare. În opinia lui, lipsa unei informări unitare adaugă un stres inutil la neplăcerile cauzate deja de blocaj.

„La declanșarea protestelor am avut speranța că CSM va reuși să impună o standardizare a lor și să centralizeze și informarea publicului, astfel încât neplăcerile cauzate să fie minime și să nu se adauge și stresul că nu știi exact ce se va întâmpla cu dosarul tău, dacă trebuie sa te prezinți sau nu la instanță, dacă nu cumva primești amendă că nu te prezinți, dacă se va judeca sau dimpotrivă deja este suspendat dar tu încă nu o știi. Nu s-a întâmplat asta”, a mai spus avocatul.

Avocatul a precizat că, deși există o solidaritate formală a Uniunii Naționale a Barourilor și a barourilor locale, aceasta riscă să dispară. El a subliniat că avocații se confruntă cu pierderi financiare și cheltuieli suplimentare.

În plus, relația lor cu clienții este afectată, pentru că nu mai pot oferi informații sigure despre evoluția dosarelor. Neacșu a accentuat și faptul că avocații sunt obligați să plătească în continuare contribuțiile către barouri, chiar dacă activitatea practică este mult redusă.