Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis un comunicat de presă cu privire la hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor de la nivelul tribunalelor și judecătoriilor.

Potrivit sursei citate, în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate între 26 și 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au considerat necesară adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel.

Astfel, magistrații solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept și drepturile și libertățile cetățenilor, ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă.

CSM a mai precizat că, având în vedere această situație și pentru a semnala riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat, s-a decis ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare conform hotărârilor adoptate în cadrul adunărilor generale. Informații suplimentare referitoare la acest aspect sunt disponibile pe portalul fiecărei instanțe de judecată.

În altă ordine de idei, amintim că joi, pe 28 august, procurorii din sute de parchete și-au suspendat activitatea ca reacție la reducerea pensiilor speciale, a anunțat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Totodată, au fost prezentate și cauzele urgente care pot fi soluționate pe durata protestelor.

La CSM, Secția pentru procurori, s-au desfășurat pe 26 și 27 august 2025 Adunările generale ale procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În aceleași zile, au avut loc adunări generale și în unitățile de parchet din cadrul Ministerului Public.

Hotărârile adoptate de Adunările generale ale procurorilor din cele 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii au stabilit implementarea acelorași forme de protest ca cele deja aplicate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cadrul adunărilor generale organizate de Consiliul Superior al Magistraturii în perioada 26-27 august 2025, colectivele de procurori au decis, în unanimitate, următoarele forme de protest:

Suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, care includ: dosarele în care se impune luarea măsurilor de arest preventiv sau arest la domiciliu; punerea în executare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare; cazurile cu inculpați asupra cărora au fost dispuse măsuri preventive; dosarele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorii emise de organele de poliție; precum și alte situații operative care nu pot fi amânate;

Suspendarea activității de relații cu publicul și a primirii în audiență;

Susținerea formelor de protest care vor fi adoptate de instanțele judecătorești.

Mai multe puteți citi aici.