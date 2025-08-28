În sistemul public de pensii, plata încetează odată cu luna următoare producerii unor evenimente precum decesul pensionarului sau neîndeplinirea condițiilor legale pentru care pensia a fost acordată. De asemenea, încetarea plății intervine atunci când pensionarul de invaliditate sau urmașul își redobândește capacitatea de muncă, potrivit legislației.

Situația este similară și atunci când nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau nu depune documentele medicale necesare în termen de 12 luni, conform cerințelor medicului expert al asigurărilor sociale.

Neefectuarea investigațiilor medicale sau neparticiparea la programele recuperatorii prevăzute de lege poate conduce, de asemenea, la oprirea pensiei. În cazul pensiilor de urmaș, plata încetează atunci când copilul beneficiar împlinește vârsta de 26 de ani, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când urmașul a fost condamnat pentru infracțiuni grave asupra susținătorului, când soțul supraviețuitor se recăsătorește, sau după expirarea anumitor perioade legale stabilite de lege, cum ar fi cele de șase luni de la decesul susținătorului sau de la atingerea vârstei de șapte ani de către ultimul copil al soțului supraviețuitor.

Suspendarea plății pensiei sau a indemnizației pentru însoțitor are loc, de regulă, odată cu luna următoare apariției unor situații specifice. Aceasta poate fi determinată de stabilirea domiciliului pensionarului într-un alt stat cu care România are convenție de reciprocitate, dacă plata pensiei se realizează prin acel stat.

Suspendarea intervine și atunci când pensionarul de invaliditate sau urmașul nu se prezintă la revizuirea medicală, nu transmite documentele solicitate sau nu urmează programele recuperatorii prevăzute de lege. În cazul copiilor beneficiari ai pensiei de urmaș, suspendarea survine dacă aceștia ating vârsta de 16 ani și nu fac dovada continuării studiilor.

De asemenea, suspendarea poate fi aplicată atunci când soțul supraviețuitor sau copilul urmaș optează pentru o altă pensie din același sistem sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale. Sau chiar atunci când expiră termenul de valabilitate al procurii speciale pentru plata pensiei sau când pensionarul nu transmite certificatul de viață în termenele stabilite.

Suspendarea poate fi cerută și la inițiativa pensionarului, moment în care se aplică începând cu luna următoare înregistrării solicitării. În cazul pensionarilor de invaliditate gradul I care primesc indemnizație pentru însoțitor, suspendarea are loc dacă aceștia optează pentru un alt drept cu aceeași destinație, conform unor reglementări speciale, potrivit regulilor Casei de Pensii.

Reluarea plății pensiei sau a indemnizației pentru însoțitor se poate face în diferite situații. Aceasta se aplică în conformitate cu convențiile internaționale de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, după emiterea deciziei medicale care stabilește capacitatea de muncă sau la cerere, odată cu luna următoare dovedirii continuării programelor recuperatorii sau a studiilor pentru copii.

În situațiile în care cauza suspendării a fost eliminată, reluarea plății se face la cerere, începând cu luna următoare. În toate cazurile, plata drepturilor se realizează prin respectarea termenului general de prescripție și numai dacă între data suspendării și data reluării nu a intervenit o altă cauză de suspendare sau încetare.

Aplicarea instrumentelor juridice internaționale impune ca reluarea plății să se facă pe baza documentelor medicale recente care atestă evoluția bolilor și starea de sănătate, începând cu luna următoare transmiterii acestora sau de la data suspendării. Bineînțeles, se ține cont dacă acestea au fost transmise în termen de un an de la suspendare și depășirea termenului nu poate fi imputată pensionarului sau autorității competente.

Astfel, este esențial ca pensionarii să respecte termenele medicale, să transmită toate documentele necesare și să facă dovada continuării studiilor, după caz, pentru a evita suspendarea sau încetarea plății pensiei. Informarea corectă și respectarea procedurilor legale sunt cheia pentru a beneficia în continuare de drepturile de pensie fără întreruperi.