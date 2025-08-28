Vârsta legală de pensionare va fi majorată treptat până la 67 de ani în 2031, însă există discuții frecvente privind o posibilă creștere până la 70 de ani.

Cu toate acestea, acordul de coaliție convenit între conservatori și social-democrați prevede că nu vor exista noi majorări ale vârstei legale de pensionare. În schimb, este introdus conceptul de „pensie activă”, destinat persoanelor care continuă să lucreze după atingerea vârstei legale de pensionare, acestea urmând să primească până la 2.000 de euro suplimentar pe lună, scutiți de taxe.

O comisie de experți va elabora, începând cu 2026, propuneri pentru reforme mai fundamentale privind finanțarea sistemului de pensii pe termen lung.

„Graţie unei situaţii relativ bune pe piaţa muncii, în termeni de persoane ocupate asigurate sociale şi evoluţiei pozitive a salariilor, situaţia financiară rămâne stabilă”, a declarat Anja Piel, unul din cei doi preşedinţi ai Fondului german de asigurări de pensii, conform informațiilor publicate de DPA.

Fondul german de asigurări de pensii raportează o situație financiară solidă, datorită evoluției pozitive a salariilor și a nivelului relativ bun al ocupării forței de muncă. Anul trecut, pensionarii, care reprezintă un sfert din populația Germaniei, au primit în medie 1.154 de euro pe lună. Bărbații au primit în medie 1.405 euro pe lună, în timp ce femeile au primit 955 euro pe lună.

Cheltuielile fondului de pensii au fost de aproximativ 402,8 miliarde de euro în 2024, în creștere față de 380 miliarde de euro în 2023, iar veniturile raportate au fost de circa 402 miliarde de euro, comparativ cu 381 miliarde de euro în anul anterior.

Potrivit datelor oficiale, la 1 iulie 2025, în Germania erau 21,4 milioane de pensionari, cu aproape 200.000 mai mulți decât în anul precedent. Amintim că vârsta legală de pensionare diferă de la o țară a UE la alta.

O persoană nu va putea primi pensia de stat din țara în care locuiește sau țara în care a lucrat ultima dată decât din momentul în care a împlinit vârsta legală de pensionare din țara respectivă. Totodată, dacă a dobândit drepturi de pensie și în alte țări, va putea primi părțile corespunzătoare doar în momentul în care a împlinit vârsta legală de pensionare din țările vizate.