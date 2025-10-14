Ce nu trebuie să faci de Sfânta Parascheva? Interdicții de ziua Cuvioasei de la Iași

Ziua Sfintei (14 octombrie) este marcată în calendar cu cruce roșie, ceea ce înseamnă că este o sărbătoare de mare importanță, dedicată rugăciunii, postului și milosteniei. Respectarea acestei zile aduce binecuvântare, sănătate și liniște în familie, iar nerespectarea ei poate atrage necazuri.

În ziua de 14 octombrie nu se muncește și nu se fac treburi gospodărești întrucât această zi trebuie dedicată odihnei și rugăciunii. Iată ce activități sunt considerate nepotrivite în această zi sfântă:

nu se spală rufe și nu se calcă haine – gestul este considerat lipsit de respect față de sfântă;

nu se coase și nu se gătește – fiind o zi de odihnă și cinstire;

nu se face curățenie în gospodărie – pentru a evita ghinionul și certurile în familie;

nu se ceartă și nu se rostesc cuvinte urâte – întrucât Sfânta Parascheva simbolizează bunătatea și iertarea.

Arhim. Ioachim Pârvulescu ne explică faptul că în zilele de sărbătoare, credincioșii trebuie să acorde prioritate rugăciunii și faptelor bune. Astfel, este îngăduit să se facă doar activitățile esențiale, precum hrănirea animalelor, încălzirea mâncării sau alte treburi strict necesare traiului zilnic.

„Cunoaştem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu le-a dat oamenilor, între alte porunci şi pe aceea a muncii şi a odihnei, după cuvântul care spune: ”Lucrează şase zile…, iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeul tău; să nu faci în ziua aceea nici un lucru” (Ieşire 20, 9-10). Aşadar le-a spus să lucreze şase zile şi în a şaptea să se odihnească. Cu atât mai mult, în creştinism există aceste zile de odihnă: Duminica şi Sărbătorile însemnate cu Cruce roşie din calendar. Când se respectă aceste zile se produce un echilibru cosmic, biologic, ecologic, psihologic şi mai ales duhovnicesc. Când nu se respectă aceste zile de odihnă vine pedeapsa lui Dumnezeu peste acea familie. Unii lucrează la câmp, alţii îşi fac casă, alte gospodine îşi fac curăţenie, îşi spală etc. Aceste păcate, o dată făcute, iarăşi au efect asupra familiei respective. Vin certuri, necazuri, boli, bătăi, despărţiri etc., fără ca oamenii respectivi să-şi dea seama de ce şi de unde vin. Peste acei oameni care nu respectă zilele de odihnă, vin mari necazuri. Ele vin atât peste ei, cât şi peste copiii lor. Duminica şi în Sărbătorile cu Cruce Roşie din calendar nu avem voie să facem nici un lucru acasă. Femeile nu au voie să spele, să coasă, să măture, bărbaţii, nu au voie să lucreze la câmp sau altceva. În acele zile trebuie să mergem la biserică pentru a asculta Sfânta Liturghie, să ne odihnim, să citim cărţi duhovniceşti, să ne rugăm etc.” a scris Arhim. Ioachim Pârvulescu în lucrarea sa „Sfânta Taină a Spovedaniei pe înţelesul tuturor”.

Atenție! Ziua de sărbătoare începe din seara precedentă, odată cu slujba Vecerniei, și se încheie a doua zi, după-amiază, odată cu Ceasul IX.

Diferența dintre sărbătorile marcate cu cruce roșie și cele cu cruce neagră ține de importanța liturgică a zilei. Sărbătorile cu cruce roșie sunt zile mari, dedicate Domnului, Maicii Domnului sau sfinților importanți și trebuie respectate prin abstinență de la muncă.

Cele cu cruce neagră indică zile de pomenire a unor sfinți mai puțin cunoscuți, care nu impun aceleași interdicții, dar pot fi ținute cu evlavie de cei care doresc, potrivit celor de la Doxologie.ro.

În Sfânta Scriptură, porunca odihnei este limpede. Astfel, Biserica îndeamnă ca Duminica și sărbătorile cu cruce roșie să fie petrecute în rugăciune, la Sfânta Liturghie, în liniște și fapte bune. Nerespectarea acestor zile poate aduce dezechilibre sufletești și necazuri în familie pentru că omul rupe armonia dintre muncă și odihnă, dintre materie și spirit.