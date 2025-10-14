Din cuprinsul articolului Povestea Sfintei Cuvioase Parascheva pentru cei mici și mari

Povestea începe într-un orășel la malul mării, Epivates, astăzi Selimpașa, Turcia. Aici trăia o fetiță pe nume Parascheva, care iubea clopotele bisericii și să ajute pe toți cei din jur. Învățând din Evanghelie să se dăruiască, Parascheva își împărțea hăinuțele și darurile celor săraci.

O dimineață friguroasă, fetița a văzut o bătrânică tremurând și i-a pus pe umeri hăinuța ei cea mai bună. Zâmbetul și mulțumirea femeii au făcut ca inima Paraschevei să se încălzească mai tare decât orice haină. Ani mai târziu, ea a călătorit la Constantinopol și în Țara Sfântă, unde a continuat să facă bine: împărțea pâine, îngrijea bolnavi și mângâia suflete triste.

La sfârșitul vieții, Parascheva s-a întors în ținutul ei și a trăit simplu, ca o prietenă a tuturor. După ce Dumnezeu a chemat-o la El, trupul ei a rămas frumos și nevătămat, iar moaștele ei au devenit un simbol de mângâiere și vindecare pentru credincioși. După mai multe călătorii prin orașe și țări, moaștele Sfintei Parascheva au ajuns la Iași în 1641, sub domnia lui Vasile Lupu, fiind așezate la Catedrala Mitropolitană.

De atunci, Sfânta este ocrotitoarea Moldovei, iar în fiecare toamnă mii de oameni vin să-i aprindă lumânări. Copiii au un loc special în inima ei: fiecare faptă bună, fiecare zâmbet sau gest de ajutor este ca o „hăinuță invizibilă” pusă pe umerii celor aflați în nevoie.

Așa cum spunea părintele Hrisostom Filipescu: „Nu uitați să zâmbiți și să iubiți! Un zâmbet este o poartă deschisă către suflet. Iubirea vindecă.” Și tu poți fi prietenul Sfintei Parascheva – prin fapte mici, dar pline de iubire.