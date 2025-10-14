Senatul a aprobat în unanimitate, potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, o lege prin care pădurarii vor fi însoțiți de camere corporale atunci când intră în pădure. Materialele video înregistrate vor avea valoare probatorie în fața instanțelor.

Diana Buzoianu a declarat pe Facebook că, în prezent, tehnologia nu reprezintă un moft, ci o necesitate pentru a asigura o gestionare eficientă și o administrație publică concentrată pe rezultate.

Ministrul a precizat că înregistrările obținute vor avea valoare de probă în cadrul procedurilor judiciare.

„Bodycam-urile înseamnă transparență, protecție și dovezi clare. În plus, întreg echipamentul a fost achiziționat prin PNRR. Acum, inițiativa legislativă merge la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final”, a mai spus Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că proiectul urmărește să asigure protecția și responsabilitatea personalului silvic, astfel încât angajații din domeniu să nu mai fie expuși riscurilor generate de infracțiuni sau încălcări ale legislației forestiere.

Ea a subliniat că, în trecut, au existat numeroase situații în care pădurarii și-au pus viața în pericol, iar introducerea bodycam-urilor va oferi atât siguranță, cât și un mijloc modern de documentare a neregulilor, protejând totodată integritatea probelor.

Diana Buzoianu a arătat că această lege continuă principiile de modernizare și transparență deja aplicate la Garda Națională de Mediu și că tehnologia nu mai este un lux, ci o condiție necesară pentru un control eficient și o administrație publică orientată spre rezultate.

Ea a menționat că România are obligații în procesul de aderare la OCDE și că folosirea bodycam-urilor și a dronelor întărește credibilitatea instituțiilor de control și permite un act de justiție mai rapid.

Conform ministrului, legea reprezintă o investiție în siguranță și în încredere, atât pentru personalul silvic, care știe că este protejat, cât și pentru cetățeni, care pot avea încredere că autoritățile dispun de mijloace adecvate pentru a apăra pădurile. Legea se aplică fără excepții, iar imaginile video și foto au valoare incontestabilă, marcând un pas important spre o abordare în care legea, tehnologia și curajul colaborează pentru protejarea mediului.