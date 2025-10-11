Fondurile pentru această categorie de mașini s-au terminat extrem de rapid, în timp ce aproximativ 7.000 de persoane au reușit să se înscrie, iar unii utilizatori încearcă să obțină bani prin oferirea ecotichetelor pe internet.

Experții atrag atenția că aceste tichete sunt strict nominale și nu pot fi înstrăinate, astfel că achiziționarea lor de pe site-uri sau prin tranzacții „la negru” este imposibilă și reprezintă cel mai probabil o formă de înșelătorie. Transferul voucherului nu poate fi realizat, deoarece solicitantul se înscrie cu actele sale personale și certificate fiscale, iar persoana care se înscrie trebuie să fie aceeași care cumpără mașina nouă.

„Dacă ne întâlnim cu o astfel de situație, poate reprezenta o țeapă sau poate este o neînțelegere din partea oamenilor. În ideea în care persoana care se înscrie, solicitantul, persoană fizică, în momentul înscrierii se înscrie cu copie după actul de identitate, cele două certificate fiscale de la taxe și impozite și de la ANAF și cu o cerere de finanțare care este scrisă cu datele solicitantului, iar acea cerere de finanțare este nominală. Este imposibil ca un voucher să fie achiziționat de altă persoană. Aceeași persoană care se înscrie trebuie să fie aceeași persoană care cumpără mașina nouă”, a explicat reprezentanta unui dealer auto, conform Digi24.

În prezent, mai sunt fonduri disponibile doar pentru mașinile plug-in hibrid și electrice, în timp ce cererea pentru mașinile cu motoare termice a depășit rapid toate așteptările. Experții recomandă prudență și avertizează că ofertele de pe internet sunt riscante și pot reprezenta fraude.

De asemenea, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat schimbări majore pentru programul Rabla. Potrivit informațiilor transmise anterior, există discuții avansate privind transferul programului Rabla pe Fondul Social pentru Climă, un mecanism european ce susține tranziția către energie verde și reducerea emisiilor de carbon. Scopul este ca finanțarea să provină din fonduri europene, oferind stabilitate și o distribuție mai echitabilă a voucherelor.

Diana Buzoianu a susținut că obiectivul principal este de a corela programul cu realitățile sociale, astfel încât beneficiarii să fie persoanele care chiar au nevoie de sprijin financiar pentru a-și înlocui mașinile vechi, nu cei care reușesc să se înscrie primii la deschiderea sesiunilor.