Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, consideră că reducerea valorii eco-tichetelor pentru mașinile electrice ar putea fi motivul pentru care acestea nu au avut un interes atât de mare în acest an.

”Faptul că s-a scăzut valoarea tichetelor, evident că asta a scăzut interesul pentru aceste tichete. Sigur, noi vorbim totuşi de o alocare de peste 70% în acest moment pe tichete cu maşini cu motorul electric (…) În măsura în care, deşi nu credem că va fi cazul acesta, într-un anumit termen rezonabil, nu se vor finaliza toate aceste tichete pentru maşinile cu motor electric, am prevăzut legislaţia necesară să poată fi dus bugetul de la maşinile electrice la maşini cu motor termic sau la maşine de hibrid. Dar eu cred că în câteva ore sau, mă rog, în câteva zile se vor consuma inclusiv tichetele cu maşinile electrice”, a declarat Diana Buzoianu, marţi seară, la Digi24.

Întrebată dacă prezența unui număr mai mare de mașini electrice pe străzi nu ar conduce la un aer mai curat în țară, Buzoianu a explicat că acesta este tocmai motivul pentru care a fost lansat Programul Rabla.

”Cu siguranţă, motiv pentru care anul acesta am lansat acest program, dar programul trebuie să ţină cont şi de bugetul pe care îl avem, pentru că banii pe care i-am putut aloca au ţinut cont şi de deficitul pe care ni-l putem permite şi de banii pe care îi avem şi, de asemenea, şi valoarea voucher-ului a trebuit să ţină cont de micşorarea bugetului per total”, a spus Buzoianu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că Programul Rabla ar putea fi modificat anul viitor, discutându-se transferul acestuia pe Fondul Social pentru Climă, gestionat prin fonduri europene, în locul bugetului național, cu acordul Comisiei Europene. Aceasta va implica stabilirea unor criterii suplimentare, inclusiv criterii sociale, cum ar fi veniturile aplicanților.

Totodată, se va lua în considerare și prioritizarea mașinilor fabricate în țară sau în Europa, un criteriu utilizat deja în programe similare din alte state europene, pe care Buzoianu consideră că ar trebui să fie aplicat și în România.

”Se schimbă cu siguranţă, pentru că în momentul de faţă discutăm cu Ministerul Fondurilor Europene să ducem acest program pe Fondul Social pentru Climă, ceea ce înseamnă că vom duce de pe bugetul naţional pe fonduri europene, dacă acest lucru va fi agreat de Comisia Europeană, Programul Rabla. Asta înseamna automat că vor fi stabilite şi criterii suplimentare. Criterii de exemplu, cu caracter social. Veniturile persoanelor care aplică vor fi luate în considerare. Dacă vorbim de Programul Rabla, un criteriu care până acum nu a fost luat în considerare, dar care începe să fie luat în considerare în programe similare în alte state europene, este să aibă prioritate maşinile, fie din ţările respective, fie în Europa. Lucru care ar trebui să fie, consider eu, luat în considerare şi în România pentru viitoarele programe”, a mai spus Diana Buzoianu.

Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025 marți, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Bugetul alocat pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletor și autovehiculelor hibride a fost epuizat, însă mai rămân fonduri disponibile pentru achiziția de autovehicule electrice.