Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, există discuții avansate privind transferul programului Rabla pe Fondul Social pentru Climă, un mecanism european ce susține tranziția către energie verde și reducerea emisiilor de carbon. Scopul este ca finanțarea să provină din fonduri europene, oferind stabilitate și o distribuție mai echitabilă a voucherelor.

Diana Buzoianu a explicat că obiectivul principal este de a corela programul cu realitățile sociale, astfel încât beneficiarii să fie persoanele care chiar au nevoie de sprijin financiar pentru a-și înlocui mașinile vechi, nu cei care reușesc să se înscrie primii la deschiderea sesiunilor.

„Pe scurt, programul Rabla, noi suntem astăzi în discuții să-l mutăm pe Fondul Social pentru Climă, să vedem cum putem să avem acest program finanțat din fonduri europene, mai degrabă pentru a avea și o predictibilitate, într-adevăr, dar și pentru a vedea exact cam cum să unim programul acesta cu oameni care cu adevărat au nevoie de aceste vouchere”, a declarat Diana Buzoianu, luni seara, la TVR Info.

Ministrul a atras atenția că, în forma actuală, programul Rabla nu mai răspunde scopului pentru care a fost creat. Ea a explicat că distribuirea voucherelor se face „după viteza de reacție la calculator”, nu după criterii de necesitate sau venit.

Buzoianu a subliniat că modelul actual, în care locurile se ocupă în primele secunde după lansare, este inechitabil și descurajează persoanele care nu au acces facil la tehnologie. Din acest motiv, ministerul intenționează să introducă, odată cu finanțarea europeană, un sistem bazat pe criterii sociale și de venit.

„Nu mai poate să fie pur și simplu o alergătură după cine poate să prindă mai repede voucher. Nu suntem aici într-o competiție de dacă ai prins secunda 1 în care s-a dat drumul la program, dacă poți să prinzi voucherul respectiv”, a subliniat Buzoianu.

Mutarea programului pe Fondul Social pentru Climă ar aduce două avantaje majore: finanțare stabilă și o orientare clară către beneficiarii vulnerabili. Potrivit ministrului, noul sistem ar permite o selecție mai corectă și ar transforma Rabla într-un program cu impact social și ecologic real.

Ministerul Mediului poartă în prezent discuții cu Ministerul Fondurilor Europene și cu Comisia Europeană pentru a stabili modul concret în care aceste criterii pot fi aplicate. Implementarea va depinde de împărțirea fondurilor între ministerele care gestionează bugetul Fondului Social pentru Climă.

În prezent, programul Rabla are un buget de aproximativ 200 de milioane de lei, mult sub nivelul anului trecut, când s-au alocat 1,4 miliarde de lei. Ministrul Buzoianu a explicat că această reducere reflectă dorința de a reforma programul, întrucât, în forma anterioară, „nu era mai degrabă un program de mediu, ci unul de sprijin pentru o industrie”.