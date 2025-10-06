Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că una dintre prioritățile sale este restructurarea Romsilva, prin reducerea numărului de directori de la 99 la doar 12, o măsură pe care o consideră esențială pentru reformarea instituției.

„Asta este o măsură pe care o vreau neapărat implementată, pentru că eu cred că vinovați, o parte din vinovații pentru direcția care a fost dată acestei instituții au fost oamenii care au fost la conducere a acestei instituții ani de zile și au folosit această instituție ca și cum ar fi fost instrumentul lor personal de îmbogățire”, a declarat ministrul, la TVR Info.

Potrivit acesteia, proiectul de reorganizare a Romsilva este publicat transparent pe site-ul Ministerului Mediului și urmează să fie adoptat în cursul acestei luni. Reforma este asumată de toate partidele din coaliția de guvernare și este inclusă în programul de guvernare ca prioritate.

Buzoianu a subliniat că reorganizarea Romsilva nu este doar o chestiune administrativă, ci o necesitate pentru curățarea instituției și protejarea pădurilor României, după ani în care funcțiile de conducere au fost folosite abuziv.

„Noi avem astăzi discrepanțe foarte mari între salarii, nu doar la Romsilva. În foarte multe dintre instituțiile din subordinea ministerului sunt niște diferențe uriașe între oameni care lucrează la București în birouri și oamenii care de fapt duc munca reală pe teren”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministrul a afirmat că aceste dezechilibre salariale generează frustrare și ineficiență, iar o lege a salarizării unitare ar putea aduce mai multă echitate în sistemul public. „O lege a salarizării unitare este un instrument care de fapt va aduce dreptate și justiție în absolut toate instituțiile”, a declarat Buzoianu, amintind că Ministerul Mediului se numără printre instituțiile cu cele mai mici salarii din administrația centrală.

Ea a oferit și un exemplu concret din activitatea ministerului: „Când vrei să-ți aduci un jurist bun sau când vrei să-ți aduci un contabil bun sau orice alt om care e bun, tu ai un concurs și ești în competiție directă cu alte ministere, unde uneori s-ar putea să ai chiar de două ori salariu în celelalte ministere. Unde va alege să meargă juristul bun, contabilul bun? Unde va fi plătit mai bine.”

Diana Buzoianu a adăugat că dorește ca aceeași discuție privind echitatea salarială să aibă loc și în cadrul Romsilva, dar a precizat că instituția a încercat inițial să condiționeze această temă de cea a bonusurilor de pensionare, cerând un termen mai lung pentru reformă.