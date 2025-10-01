Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat marți seară, la Digi24, că reorganizarea Regiei Naționale Romsilva este esențială. Oficialul a atras atenția că activitățile secundare nu trebuie să fie susținute din exploatarea pădurilor.

„Pentru că noi nu mai putem să plătim din tăieri de păduri activități secundare care nu se susțin și de care Romsilva nu are de ce să se ocupe”, a spus Buzoianu, făcând referire la pierderile hoteliere înregistrate de regie. „Dacă activitățile secundare aduc bani, foarte bine, pot fi folosiți pentru administrarea pădurilor, dar nu invers, să se ducă pe hoteluri, vândut de gemuri și băuturi răcoritoare.”

Ministrul a precizat că, recent, consiliul de administrație al Romsilva a aprobat o strategie prin care hotelul regiei să revină pe profit. Ea a subliniat că pierderile acestuia sunt acoperite din activitatea principală – administrarea pădurilor – și a insistat asupra nevoii de separare contabilă între activitățile de bază și cele secundare. Potrivit acesteia, doar dacă activitățile secundare generează venituri ele pot fi folosite pentru gestionarea pădurilor, și nu invers, pentru a acoperi costurile hotelurilor sau ale altor servicii precum vânzarea de produse alimentare.

„Există o decizie a consiliului de administrație (a Romsilva – n.red.) chiar din zilele acestea, care a stabilit o strategie de intrare pe profit a acestui hotel și vrem să vedem dacă anul acesta se va termina cu un profit. Dacă nu, va trebui să fie găsite alte metode de administrare a hotelului pentru anul viitor. Pierderile sunt suportate din activitatea principală a Romsilva, din păduri. De aceea este foarte importantă reorganizare Romsilva și separarea contabilă a acestor activități, pentru că noi nu mai putem să plătim din tăieri de păduri activități secundare care nu se susțin și de care Romsilva nu are de ce să se ocupe. Dacă activitățile acestea secundare aduc bani, foarte bine, banii aceștia pot fi folosiți pentru administrarea pădurilor, dar nu invers, banii folosiți de pe administrarea pădurilor să se ducă pe hoteluri, pe vândut de gemuri și mai știu eu ce altceva… băuturi răcoritoare.”

Ea a menționat că Romsilva deține în Capitală un hotel de patru stele, care a înregistrat anul trecut o pierdere de un milion de lei. În plus, ministerul intenționează să reducă numărul direcțiilor Romsilva, care în prezent este de 41.

Diana Buzoianu a subliniat că „principala problemă la autoritățile din subordinea Ministerului este că există diferențe foarte mari de salariu, deci o frustrare foarte mare între oamenii care duc munca reală și oamenii care stau în birouri și iau deciziile din pix”.

Potrivit acesteia, „există și o mare problemă cu personalul, în sensul că sunt zone întregi în care lucrările de pe teren nu mai au oameni. Organigramele sunt pline în birouri, aproape la toate instituțiile”.

„Aici aș aduce eu o reglementare, aș mai tăia din conduceri, aș mai tăia din beneficiile oamenilor care stau și aș aduce mai mulți bani în teritoriu”, a precizat ministrul.

Referindu-se la situația fostului director Romsilva, Teodor Țigan, care a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro și ulterior a fost reangajat la Direcția Silvică Arad, Buzoianu a declarat că a trimis Corpul de control pentru verificări. Pe numele acestuia există și un dosar deschis la DNA.

„În cazul de față, ceea ce a ridicat suspiciuni foarte mari nu este neapărat faptul că s-a angajat, ci cum s-a angajat, pentru că s-a angajat pe repede înainte. Urmează să primim și în perioada imediat următoare un rezumat, o concluzie pe acest caz. Raportul se finalizează și cu niște recomandări foarte clare și dacă există autorități care sunt competente care trebuie să se uite pe aceste rezultate, evident că le vom trimite”, a precizat ministrul.

Ministrul a amintit și cazul a patru pădurari condamnați de două ori pentru furt de lemne, dar care continuau să fie angajați la Romsilva. Explicația invocată a fost că „sunt prevederi în noul Cod Silvic care au fost adoptate ulterior condamnării lor și că nu retroactivează legea”.

„Am mai avut un caz recent, chiar cu pădurari pe care i-am descoperit grație jurnaliștilor de investigație. Fuseseră condamnați, nu o dată, de două ori că au furat din pădurile din România și erau în continuare angajați la Romsilva și am întrebat, au întrebat inclusiv jurnaliștii, de ce sunt angajați în continuare acești oameni. Păi, vedeți că sunt prevederi în noul Cod Silvic care au fost adoptate ulterior condamnării lor și că nu retroactivează legea. Am stat eu să citesc contractul colectiv de muncă și ce să vedeți? Din 2024 există prevedere clară ca absolut toți oamenii care sunt condamnați să fie dați afară. S-a aplicat după ce am descoperit acest articol, le-am transmis articolul Romsilva, au luat decizia să-i dea afară, să-i concedieze pe lupii care voiau să fie paznici la oi”, a spus Buzoianu.

Oficialul a arătat că proiectul de reorganizare a Ministerului Mediului va rămâne în transparență publică timp de 30 de zile. „Eu cred că la acest punct toate partidele din Coaliție trebuie să ne asumăm reforma pe care am trecut-o în programul de guvernare să o trecem. Este o reformă care va fi aprobată în Guvern, deci automat în Coaliție”, a conchis ministrul.