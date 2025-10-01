Până la summitul climatic COP30, programat în noiembrie, Uniunea Europeană intenţionează să fixeze noile obiective de reducere a emisiilor pentru orizonturile anilor 2035 şi 2040.

Anunţul a fost făcut marţi de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Decizia survine după ce blocul comunitar nu a reuşit să respecte termenul-limită stabilit de ONU pentru adoptarea acestor ţinte – un calendar pe care alte mari economii, între care şi China, l-au urmat.

Într-un mesaj video transmis la un eveniment al Uniunii Europene organizat la Bruxelles, Ursula von der Leyen a precizat că, înainte de summitul COP30 de la Belem, Comisia Europeană are în vedere stabilirea unor noi obiective de reducere a emisiilor pentru anii 2035 şi 2040, menţionând că acestea vor fi încadrate în categoria contribuţiilor naţionale asumate conform terminologiei ONU.

”Înainte de COP30 de la Belem, vom stabili ţinte NDC pentru 2035 şi 2040”, a spus von der Leyen.

Totuşi, președintele Comisiei Europene a admis că drumul către o poziţie comună nu este lipsit de obstacole, întrucât statele membre rămân împărţite atunci când vine vorba de viteza cu care ar trebui să se desfăşoare tranziţia verde.

Ea a subliniat că, în contextul transformărilor rapide şi al unei competiţii internaţionale dure, adesea inegale, Uniunea are nevoie de o abordare mai flexibilă şi pragmatică, fără a se abate însă de la traseul stabilit, întrucât acesta oferă siguranţă angajaţilor, previzibilitate mediului de afaceri şi încredere investitorilor.

”Lumea s-a schimbat. Competiţia globală este acerbă şi nu întotdeauna echitabilă. Avem nevoie de mai multă flexibilitate, mai mult pragmatism, dar menţinând direcţia oferim stabilitate pentru muncitori, claritate pentru afaceri şi certitudine pentru investitori”, a declarat ea.

În vreme ce administraţia Trump a ales să diminueze angajamentele climatice ale Statelor Unite, pe continentul european o parte din fonduri au fost orientate către sectorul apărării, iar mai multe capitale europene exercită presiuni asupra Comisiei pentru temperarea ritmului impus de politica verde.

Parisul, Berlinul şi Varşovia au solicitat ca stabilirea noilor ţinte climatice să fie pusă pe agenda summitului european din octombrie, situaţie care ar reduce la doar câteva săptămâni intervalul rămas pentru aprobarea lor înainte de reuniunea COP30.

Întâlnirea COP30 de la Belem, în Brazilia, se anunţă drept un moment decisiv, menit să arate cât de hotărâte sunt marile economii să îşi menţină angajamentele în lupta împotriva schimbărilor climatice.