Potrivit unei note interne de informare citate de Euronews, miniștrii Mediului, care se vor reuni joi la Bruxelles, se confruntă cu dispute privind stabilirea țintelor naționale de emisii pentru anul 2035, obiective ce trebuie definite la nivelul Uniunii Europene înaintea summitului climatic COP30 din Brazilia.

Oficiali europeni au precizat că decizia privind obiectivul Uniunii Europene de reducere a emisiilor pentru anul 2040, pe care președinția daneză a Consiliului UE plănuia inițial să o supună votului joi, a fost transformată într-o simplă discuție. Motivul invocat de statele membre este necesitatea unui timp suplimentar pentru a evalua în detaliu acest subiect.

Nota relevă că statele membre ale UE s-au divizat în două blocuri – unele mai ambițioase și altele mai reticente – în privința stabilirii țintelor naționale pentru 2035, cunoscute ca Contribuții Naționale Determinate (NDC). Subiectul urmează să fie dezbătut săptămâna viitoare la Adunarea Generală a ONU (UNGA), unde liderii globali vor analiza progresele privind combaterea schimbărilor climatice înainte de COP30. Potrivit documentului, țările considerate „mai puțin ambițioase” propun reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră „spre 66%” și susțin o traiectorie liniară între 2030 și 2050.

Statele catalogate drept „mai ambițioase” doresc ca înainte de deschiderea Adunării Generale a ONU din 23 septembrie să fie adoptată o „declarație orientativă” care să includă o țintă clară și ridicată pentru anul 2035, situată „între 66% și 72,5%”. Această abordare ar urma să aibă ca punct de plecare obiectivul deja stabilit pentru 2030 și propunerea de reducere cu 90% a emisiilor până în 2040.

În baza angajamentelor asumate prin Acordul de la Paris, fiecare stat trebuie să transmită sau să actualizeze la fiecare cinci ani propriile Contribuții Naționale Determinate (NDC). Pentru Uniunea Europeană, acest document trebuie revizuit astfel încât să includă obiectivul pentru 2035 și să reflecte țintele intermediare, precum cea pentru 2040, care vor fi prezentate oficial la COP30, în noiembrie.

Deși NDC-ul este aprobat formal de statele membre, ținta climatică pentru 2040 va necesita o modificare a Legii Climatice Europene, aflată în vigoare din 2021. Mai multe țări susțin, însă, că ambele obiective – pentru 2035 și pentru 2040 – ar trebui adoptate simultan, argumentând că o astfel de decizie ar întări poziția Uniunii în promovarea unei ambiții climatice sporite pe scena internațională, la COP30.

„Este puțin probabil ca o decizie privind o poziție generală [a Consiliului] să poată fi luată doar la nivel de Coreper [reprezentanți permanenți ai statelor] după discuția din Consiliul European din octombrie; prin urmare, ar putea fi convocat un Consiliu extraordinar al mediului înainte de COP30 pentru a adopta una”, se mai precizează în notă.

În timp ce statele membre își mențin pozițiile divergente privind rolul UE în eforturile climatice la nivel global, președinția daneză respinge ideea unei „misiuni fără conținut” la Adunarea Generală a ONU și pregătește două scenarii pentru a detensiona situația: primul prevede stabilirea NDC-urilor într-un interval mai redus, iar al doilea presupune separarea acestora de obiectivul climatic pentru 2040.

„Căutăm îndrumare din partea statelor membre pentru o dezbatere de politici și nu pentru o poziție generală [a Consiliului]”, a declarat un diplomat european pentru Euronews, adăugând că președinția UE încearcă să găsească o formulă care să păstreze totuși legătura dintre Legea Climei și NDC.

Danemarca, care susține corelarea obiectivelor climatice pentru 2035 și 2040, a încercat să organizeze săptămâna trecută un vot la nivel ministerial. Însă Germania și Italia s-au alăturat Franței în amânarea deciziei până la Consiliul European din octombrie, când vor participa șefii de stat. Această amânare a primit sprijin și din partea Austriei, Cehiei, Ungariei, Letoniei, Maltei, Poloniei, României și Slovaciei.

Totuși, state precum Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia intenționează să abordeze subiectul împreună cu liderii europeni în octombrie, sperând să reevalueze ținta de reducere a emisiilor de 90% propusă de Comisia Europeană. În contrast, Franța, Germania și Italia susțin discutarea „cadrelor de referință” care să permită progresul propunerii.