În 2021, Comisia Europeană a propus o reformă a regulilor de taxare a energiei, pentru a încuraja reducerea emisiilor de CO₂ și pentru a promova combustibili mai curați. Printre măsuri se afla și introducerea treptată a unor taxe pentru carburanții utilizați de avioane și nave, care în prezent sunt exceptați de la regimul fiscal al UE.

Planul s-a lovit însă de opoziția mai multor state membre, care se tem că noile taxe ar afecta competitivitatea companiilor europene de transport și industriile dependente de turism și shipping.

Un document consultat de Reuters arată că diplomații UE discută o amânare de zece ani a introducerii acestor taxe. Concret, carburanții pentru avioane și vapoare ar urma să rămână scutiți până în 2035.

„În 2035, Comisia ar trebui să examineze posibilitatea taxării navigaţiei aeriene şi maritime şi să propună amendamente la această Directivă, acolo unde este adecvat”, se precizează în documentul menţionat.

Abia atunci, Comisia Europeană ar urma să reexamineze situația și să decidă dacă este momentul să propună o modificare legislativă. Până atunci, doar aeronavele mici, cu maximum 19 locuri, și bărcile utilizate pentru navigație privată ar putea fi vizate de taxele minime impuse la nivel comunitar.

Potrivit documentului, scopul acestei scutiri prelungite este „menținerea poziției competitive a companiilor din UE” într-un context global unde transportul aerian și maritim reprezintă domenii extrem de concurențiale.

Uniunea Europeană aplică deja taxe minime pentru alți combustibili, precum benzina utilizată de automobile sau energia electrică. Activiștii de mediu critică însă faptul că sectoarele cu cel mai mare impact climatic – aviația și shippingul – rămân în continuare exceptate.

Ei susțin că fără o taxare corespunzătoare, trecerea la combustibili mai curați și mai eficienți energetic va fi întârziată semnificativ. În schimb, guvernele unor state membre – în special cele cu industrii mari de shipping sau cu economii dependente de turism – s-au opus ferm modificărilor.

O propunere anterioară, care prevedea scutirea temporară a unor state insulare precum Irlanda, Malta sau Spania, nu a reușit să strângă suficient sprijin.

Cel mai recent document a fost redactat de Danemarca, țara care deține președinția Consiliului UE în prezent. Un purtător de cuvânt al președinției a precizat că obiectivul este obținerea unui acord până în noiembrie 2025.

Diplomații europeni se vor întâlni vineri la Bruxelles pentru a discuta această variantă de compromis. Dacă va fi acceptată, noua directivă va amâna pentru încă un deceniu o taxă pe carburanții care alimentează unele dintre cele mai poluante industrii.