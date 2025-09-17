Fosta mare campioană de tenis Simona Halep a luat cuvântul la evenimentul „Impact Bucharest 2025”, vorbind despre experiența sa în sport și despre viața după retragere. Halep a spus că a înțeles, de-a lungul carierei, că atunci când practici un sport, poți fi un model pentru copii, așa cum și ea a avut propriile modele la începuturile carierei. Ea a explicat că presiunea de a fi mereu extraordinară nu a fost ușoară, dar a fost frumos să vadă că eforturile sale au inspirat tinerii și a mărturisit că a meritat să facă tot ce a făcut în tenis.

Simona a povestit că pasiunea pentru tenis a fost uriașă și că, deși nu a fost ușor, nu a simțit că s-a sacrificat, pentru că a iubit fiecare moment petrecut pe teren. La aproape 17 ani, ea a plecat de acasă și și-a lăsat familia în urmă, concentrându-se să devină cea mai bună. Halep a recunoscut că, deși a realizat mai mult decât și-ar fi imaginat, singura opțiune era să privească mereu înainte și să dea tot ce avea mai bun. Ea a subliniat că înfrângerile trebuie privite dintr-o perspectivă pozitivă și că e important să înveți din ele, în timp ce victoriile aduc bucurie, dar nu te opresc din a merge mai departe și a deveni mai bun.

„Atunci când faci ceva în sport – și pot vorbi despre asta – copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta. A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor. Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume. Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun. Deci nu a fost deloc ușor, dacă nu ești Roger Federer. Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă. Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți. Când câștigi, ești doar fericit și mergi mai departe. Trebuie să devii mai bun.”

Fosta lideră a clasamentului mondial a explicat că, la început, a fost greu să gestioneze presiunea meciurilor grele, dar experiența și sprijinul oamenilor din jur au ajutat-o să se relaxeze și să fie mai deschisă cu presa și cu publicul. Ea a recunoscut că unele meciuri pierdute au fost influențate de emoții, dar că acest lucru face parte din personalitatea sa. Halep a spus că și-a dedicat întreaga viață tenisului, iar determinarea, dedicarea și consistența au făcut-o unul dintre cei mai buni jucători din lume.

„La început, trebuie să recunosc, a fost greu, dar de-a lungul anilor, cu experiență, m-am relaxat. Am avut oameni minunați în jurul meu care m-au învățat să fiu mai relaxată, mai deschisă cu presa, cu oamenii. Am încercat să mă deschid și să gestionez presiunea. Am pierdut unele meciuri doar din cauza părții emoționale. Aș fi câștigat meciuri importante fără acele emoții. Dar cred că asta face parte din mine și trebuia să accept și să încerc să gestionez mai bine în alte meciuri. Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție. Nu am avut altă direcție. Acum, cu această mentalitate și experiență, pot spune că aș fi putut face mai multe lucruri în afară de tenis, dar pentru mine a fost doar o singură cale. Nu regret, dar, știi, îți lipsesc unele lucruri de-a lungul anilor, pe care acum vreau să le descopăr. Dar, da, determinarea, dedicarea și consistența, cred, m-au făcut să fiu unul dintre cei mai buni jucători din lume, la un moment dat.”

Trofeul de la Wimbledon 2019 rămâne pentru ea cel mai important, fiind cel mai bun meci jucat în carieră, fără emoții negative sau stres înaintea confruntării.

„Nu am avut emoții negative, nu am avut stres înainte de meci. Eșecul nu este permanent.”

Întrebată despre retragerea din tenis, Simona Halep a spus că a fost o decizie dificilă, luată cu multă gândire și inimă. Ea a menționat că faima nu a fost motivația principală în carieră, preferând să fie discretă, și că retragerea a fost greu de acceptat, pentru că tenisul a reprezentat întreaga ei viață până atunci. Halep a concluzionat că acum este timpul să descopere alte aspecte ale vieții, după ani întregi dedicați exclusiv sportului.