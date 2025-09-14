Elena Udrea a început să-și reconstruiască viața de familie după ce a fost eliberată acum aproximativ două luni. Fosta politiciană și fiica sa, Eva, își desfășoară zilele într-un ritm organizat, cu activități bine stabilite. Diminețile sunt dedicate pregătirii pentru școală și drumului către București, unde fiica sa urmează cursurile la o școală privată.

„Ne trezim la 07.00. Avem discuții pe ținută, pieptănat, hainele de sport, băut apă de dimineață etc. Astfel că plecăm mereu în grabă de acasă la opt fără zece. Prindem un trafic infernal pe DN1, bară la bară, cântăm în mașină, ne rugăm la Dumnezeu să ajungem la timpul potrivit și, întotdeauna ajungem cel târziu la 08.20. Ceea ce e foarte bine, că apucă să mănânce micul dejun, dacă vrea. De obicei nu vrea. Deoarce, în mod ilogic pentru că nu am încurca pe nimeni, au blocat posibilitatea să facem stânga din breteaua de sub podul Otopeni spre cartier, întorc uneori mașina în drum, ca toți părinții care vin din aceeași direcție cu mine. Altfel ar trebui să mai facem 15-20 minute ca să mergem până la pod la Mall Băneasa și să ne întoarcem dinspre oraș”, a povestit aceasta.

Diminețile încărcate reflectă dorința fostei politicieni de a menține un ritm cât mai apropiat de normalitate, acordând atenție fiecărui detaliu al pregătirii fiicei sale pentru școală și pentru activitățile extracurriculare.

Locuind la Corbeanca, Elena Udrea ajunge în București doar de câteva ori pe săptămână, preferând să își organizeze majoritatea întâlnirilor și activităților de acasă. Aceasta a declarat că încearcă să își gestioneze timpul astfel încât să fie prezentă în momentele importante pentru Eva și să recupereze anii lipsă petrecuți departe de ea.

„La 08.30 Eva începe orele și termină programul la 17.00. Între timp, mă întorc acasă să mă pregătesc de activitățile mele. Încerc ca cea mai mare parte din ce am de făcut să fac de acasă, să îmi programez în Corbeanca eventualele întâlniri care nu pot fi rezolvate online și, dacă e cazul vin până în oraș. Le organizez astfel încât să ajung în București, o dată de două ori pe săptămână, nu mai mult. Așa cum am mai spus, nu îmi mai irosesc timpul cu lucruri și oameni care nu sunt cu adevărat importanți pentru mine. Am multe planuri pe care le pun în practică acum, pas cu pas, ca să citez un cunoscut. Merg să o iau pe Eva, doar eu sau și cu Adrian uneori. Însă nu vreau să lipsesc nici dimineața, nici la terminarea programului ei. Încerc să recuperez tot ce am pierdut în acești ani în care am fost departe de ea. O duc la activitățile extrașcolare, cum ar fi canto și dans”, spune Udrea pentru Cancan.

Această organizare reflectă dorința ei de a echilibra viața profesională cu responsabilitățile de părinte și de a crea un mediu stabil și predictibil pentru fiica sa.

Pe lângă rutina zilnică a fiicei sale, Elena Udrea a povestit că a descoperit și propriul talent artistic în perioada petrecută în închisoare. Aceasta a cântat în corul bisericii penitenciarului, experiență care i-a oferit ocazia să se reconecteze cu pasiunea pentru muzică.

„Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși, și eu mi-am descoperit talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra si la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”.

Descoperirea acestui talent a fost pentru Elena Udrea și o modalitate de reconectare cu sinele, după ani de restricții și izolări, oferindu-i un spațiu de exprimare personală și liniște interioară.

După programul școlar și activitățile extracurriculare, serile Elenei Udrea sunt dedicate în totalitate fiicei sale. Fosta politiciană se implică activ în fiecare moment al rutinei de seară, de la cină și băi până la cititul poveștilor.

„Seara facem ceva împreună, lego, colorăm, citim, gătim cina. Mai vin prietenii ei la ea sau merge ea la ei. Mâncăm împreună toți trei, apoi baie, pijamale și somn în jur de 21.00. Obligatoriu o poveste înainte de culcare. Din Biblie îi place să îi povestesc cel mai mult, despre Iisus sau din Vechiul Testament, despre prooroci, ori despre copii care au reușit în viață, sau din copilăria mea, a lui tati sau chiar de când era ea și mai mică. Eu adorm odată cu ea. Și mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd și eu ce telefoane, ce mesaje am mai primit. Mă mai uit la știri, mai vorbim, eu și Adrian, ce nu am apucat în ziua respective. Și pe la unu mergem la culcare. Asta dacă nu se trezește Eva și strigă după mine. Cam așa sunt zilele mele, minunate, după care am tânjit 3 ani și jumătate. Și, dacă mă mai enervez cu diverse lucruri, îmi amintesc imediat ce înseamnă să nu le am deloc”.

Această rutină nocturnă reflectă echilibrul pe care Elena Udrea îl caută între viața personală și recuperarea timpului pierdut alături de fiica sa, punând accent pe prezența constantă și implicarea activă în creșterea acesteia.