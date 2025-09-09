Elena Udrea a adus în discuție, în cadrul unei apariții televizate, presupuse legături dintre conducerea CFR Cluj și influențe exterioare venite din zona serviciilor. Fostul ministru a indicat că patronul clubului ar fi, de fapt, un reprezentant al unui fost oficial de rang înalt din servicii.

„Domnul Neluțu Varga este o interfață a domnului (n.r. Florian) Coldea și în fotbal. Până la urmă, echipa CFR Cluj, care a avut și rezultate bune, pe merit… dar este o echipă susținută, este o echipă a sistemului din Ligă. Adică a fost mereu susținută de domnul Burleanu, pus de Florian Coldea la Ligă (n.r. FRF)”, a spus Elena Udrea.

Ea a afirmat că sprijinul pentru echipa din Gruia ar fi existat inclusiv în momentele în care formația nu era pregătită pentru rezultate majore.

„A fost mereu susținută să câștige, chiar și când nu era în drept să câștige, când nu era în situația de a câștiga. Adică, chiar și atunci când nu era pregătită, câștiga meciurile. Deci, acolo la Cluj, gruparea aceasta, care a mai făcut această preluare în forță…”, a mai adăugat Udrea.

Fostul ministru a amintit și de fostul patron al grupării, Arpad Paszkany, care a condus clubul timp de 15 ani. Udrea a declarat că omul de afaceri ar fi fost forțat să renunțe la activitățile sale din România.

„Nu știu, un exemplu care îmi vine acum în minte este Paszkany (n.r. Arpad Paszkany), căruia i-au luat toate afacerile și l-au forțat să și plece din țară, pentru că îl și arestau”, a susținut aceasta.

Arpad Paszkany a fost implicat în conducerea clubului între 2002 și 2017, perioadă marcată atât de performanțe interne, cât și de dificultăți financiare. În 2015, CFR Cluj a intrat în insolvență, însă echipa și-a continuat activitatea la nivel înalt.

În perioada în care Paszkany a fost la conducere, formația clujeană a obținut rezultate notabile. Echipa a câștigat trei titluri de campioană, în sezoanele 2007/2008, 2009/2010 și 2011/2012. De asemenea, a cucerit patru Cupe ale României, în 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 și 2015/2016.

CFR Cluj a reușit și parcursuri respectabile în cupele europene. În sezonul 2008/2009, s-a clasat pe locul 4 într-o grupă din Liga Campionilor alături de AS Roma, Chelsea și Bordeaux. În 2010/2011, a încheiat din nou pe locul 4, într-o grupă cu Bayern Munchen, AS Roma și FC Basel, acumulând patru puncte.

Aceste performanțe au consolidat imaginea clubului în fotbalul românesc și european, dar au fost însoțite și de controverse, mai ales în contextul acuzațiilor actuale.

După declarațiile făcute de Elena Udrea, Ioan Varga, actualul patron al CFR Cluj, a răspuns într-un interviu acordat jurnaliștilor de la iAMsport.ro. Acesta a respins categoric afirmațiile și a venit cu propriile reproșuri.

„Elena Udrea minte, ea a prostit o grămadă de lume, eu m-am constituit pe parte civilă, pentru că ea era datoare la club. Eu vreau să-mi recuperez banii, dar ea e falimentară, nici terenul pe care a vândut apartamente la oameni nu-l mai are”, a declarat omul de afaceri.

Patronul clujenilor a mers mai departe și a acuzat-o pe Udrea de tentative de presiune și probleme legale.

„Nu are rost să discut despre o asemenea femeie, ea a încercat să mă șantajeze. Acum sunt probleme penale, iar ea va răspunde, îmi era datoare la club și nu a dat banii. Ceea ce spune este o vrăjeală. Ea a vrut să ne prostească și să ne execute”, a spus el.

De asemenea, Varga a făcut referire la dosare aflate în atenția justiției și a susținut că peste 200 de familii ar fi fost afectate de acțiunile Elenei Udrea.

„A înșelat peste 200 de familii, ea nu are nimic. Mi-a dat mesaj (n.r. Maricel) Păcuraru și mi-a spus că am ales tabăra greșită. Eu nu am afaceri cu statul și nu sunt ca ei. Este învățată cu puterea și acum nu mai are. Eu sunt un om curat, muncesc pentru bani, plătesc taxe”, a adăugat acesta.

Elena Udrea a părăsit Penitenciarul Târgșor la jumătatea lunii iulie, după ce a executat trei ani și o lună din pedeapsa primită în „Dosarul Gala Bute”. Aceasta fusese condamnată la șase ani de închisoare pentru infracțiuni precum luare și dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani.

Eliberarea sa a readus numele în spațiul public, iar aparițiile din ultima perioadă arată că intenționează să revină în prim-plan prin declarații legate de fotbal și de implicarea unor personaje din zona politică și administrativă.