Fostul ministru Elena Udrea a afirmat că varianta în care ar fi devenit președinte, iar Traian Băsescu ar fi rămas activ în politică, ar fi reprezentat o amenințare pentru cei care aveau alte interese. Ea a declarat că, prin intermediul serviciilor și justiției, „sistemul soroșist” ar fi distrus clasa politică și ar fi promovat oameni obedienți și slab pregătiți.

Fosta ministră a spus că în 2015, când a făcut denunțul împotriva lui Florian Coldea, credea că acesta acționase singur. Ulterior ar fi ajuns la concluzia că el era, de fapt, „butonul Deep State din SUA”, în perioada în care Victoria Nuland avea o influență puternică.

„Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese. Prin servicii și justiție sistemul soroșist a distrus clasa politică și a pus la conducere oameni obedienți și slab pregătiți. În 2015, când făceam denunțul, credeam că Florian Coldea a făcut totul singur. El era, de fapt, butonul „Deep State” din SUA. Eu am crezut că sunt jocuri interne. Era perioada în care Victoria Nuland avea puteri imense. Americanii l-au preluat pe Coldea. Iar el a fost receptiv la a deveni instrumentul lor”, a spus Udrea la Realitatea Plus.

Udrea a amintit că, în ianuarie 2015, a vorbit public pentru prima dată despre Florian Coldea și despre ceea ce a numit „statul paralel”. Ea a spus că a lucrat cu jurnalistul Ion Cristoiu la transmiterea unor informații în presă, inclusiv la cunoscutul „bilețel galben”.

Potrivit ei, Cristoiu ar fi publicat multe dintre datele transmise, iar intenția era de a scrie împreună o carte.

„Uitându-mă azi la denunțul pe care l-am făcut în ianuarie 2015, prima oară când l-am făcut public pe Florian Coldea, despre statul paralel, oameni din servicii și politicieni, care au preluat frâiele statului și conduc din umbră. Cu domnul Cristoiu am lucrat și la celebrul bilețel galben, ca să ajungă la presă. Aveam încredere că nu s-ar fi dus să vorbească cu Coldea despre dezvăluiri, aveam încredere că nu va da ziarul, am fost sigură că acele informații, oamenii nu știau de Coldea, pentru prima oară s-a vorbit despre el, informațiile erau importante. A publicat multe informații, am vrut să scriu o carte cu Cristoiu”, a mai spus Udrea.

Udrea a afirmat că Victor Ponta ar fi recunoscut că stătea în biroul Laurei Codruța Kövesi și că amenința cu demisia dacă i se deschide dosar. Ea a vorbit și despre „grupul de la Cluj”, menționându-i pe Ioan Rus și Vasile Dâncu, precizând că Emil Boc nu ar fi implicat.

Udrea a mai declarat apoi că generalul Dan a fost cel care l-a adus pe Florian Coldea la București și că acesta a fost susținut de Traian Băsescu, alături de alți tineri. Ea a spus că, deși inițial se bucura de sprijin, Coldea ar fi fost ulterior „preluat” și ar fi acceptat un rol cu beneficii mari.

„Generalul Dan l-a adus pe Coldea la București. Băsescu a susținut mulți tineri, unii au demonstrat că meritau susținerea, alții nu. Coldea a fost din această serie susținută, dar a fost preluat ulterior. A acceptat să joace acest rol cu beneficii enorme. Are conexiuni pe care le folosește în beneficiul său material”, a mai spus Elena Udrea.

În intervenția sa, Dorin Iacob, invitat și el în emisiunea difuzată de Realitatea Plus, a spus că ceea ce se discută acum reprezintă un fir logic care se clarifică abia după ani de zile. El a afirmat că Traian Băsescu ar fi înțeles abia în ultimii doi ani de mandat la Cotroceni cum pârghiile de putere erau preluate de „alții din afara teritoriului național”.