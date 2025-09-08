Dispar bancomatele. Conform „Börse Online”, banca BKB nu a mai operat propriile bancomate din 30 iunie 2025. Cele mai multe au fost desființate încă din 2023, conform informațiilor TECHBOOK.

Potrivit acelorași surse, acum au mai rămas doar trei bancomate în Berlin și München. Astfel, banca DKB se aliniază cu tendința actuală de scădere a numărului de bancomate la nivel național.

DKB a precizat că operațiunea bancomatelor a generat pur și simplu costuri prea mari. În același timp, există o scădere constantă a retragerilor sau depunerilor de numerar la DKB.

Hauke Kramm, purtătorul de cuvânt al băncii, a declarat: „Clienții noștri de la celelalte trei bancomate au fost informați cu câteva săptămâni înainte, printr-o notificare , că se va trece la eliminarea iminentă a bancomatelor. Din cauza cererii limitate din partea clienților, am ales informații bazate pe locație și am decis să nu informăm toți cei 5,8 milioane de clienți.”

Întrucât densitatea bancomatelor DKB nu a fost niciodată foarte mare, majoritatea clienților a apelat, probabil, deja la metode alternative pentru a obține numerar. Astfel, pot primi până la 200 de euro la mulți comercianți parteneri, cum ar fi ALDI (Nord și Sud), DM, Netto, Rossmann sau Müller.

Cu un card de debit sau de credit Visa, clienții DKB pot retrage numerar gratuit în întreaga lume, cu condiția să aibă un statut activ. Suma trebuie să fie între 50 și 1.000 de euro.

Caracteristica unică a vechilor bancomate DKB era că se putea depune și numerar acolo. Acum, clienții trebuie să viziteze o sucursală Reisebank pentru acest lucru. Anterior, acest lucru era posibil și în magazine – și se așteaptă ca această opțiune să revină în curând.

Kramm a precizat: „În curând, Cash in the Shop va fi din nou disponibil ca o opțiune convenabilă de depunere în timpul cumpărăturilor – vom informa în mod proactiv clienții cu privire la data începerii.”

De la 1 august 2025, băncile din Germania au stabilit limite noi pentru retragerile de la bancomat. Aceste limite zilnice diferă de la un client la altul, în funcție de profilul fiecăruia.

Deși tot mai multe operațiuni se fac online, bancomatele rămân importante și sunt disponibile non-stop pentru retrageri rapide și sigure. Fiecare bancă are reguli clare, dar unele permit creșterea limitei prin aplicațiile mobile.

Deutsche Bank: 1.500 de euro pe zi.

Commerzbank: 1.000 de euro pe zi, dar poate ajunge la 2.500 de euro prin aplicația băncii.

DZ Bank: până la 3.000 de euro pe zi pentru clienții eligibili.

Sparkasse: până la 1.500 de euro pe zi, în funcție de tipul clientului.

Aceste limite sunt puse în aplicare pentru un control mai strict asupra retragerilor de bani, mai ales acum când totul devine tot mai digital.

Băncile spun că limitele pot fi schimbate în funcție de modul în care clientul își folosește banii și de riscurile asociate.