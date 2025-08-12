Am ajuns în ultima zi în frumoasa stațiune Praid. Dacă până acum nu am reuși să vă conving că încă mai merită să dați o șansă unei vacanțe în Praid, poate activitățile pe care ni le-au pregătit cei de la Visit Harghita o să o facă.

Înconjurat de peisaje pitorești și situat la doar câțiva pași de centrul stațiunii Praid, Ștrandul Praid este una dintre cele mai apreciate destinații pentru relaxare și tratament din zona Harghita. Cu o tradiție care combină beneficiile apei sărate naturale și facilitățile moderne, ștrandul oferă vizitatorilor o experiență completă, perfectă atât pentru familii, cât și pentru cei care caută un refugiu pentru sănătate și recreere.

Apa sărată naturală, bogată în minerale, este principalul atu al ștrandului, oferind un efect terapeutic remarcabil pentru afecțiuni reumatice, dermatologice sau probleme musculare. Aceste ape termale provin direct din adâncurile salinei Praid, aducând cu ele o sursă autentică de vindecare naturală.

Ștrandul este deschis sezonier, de la începutul primăverii până toamna târziu, și beneficiază de o administrare atentă care pune accent pe curățenie, siguranță și confortul vizitatorilor.

Tarifele de acces sunt accesibile și variate, astfel încât fiecare vizitator să poată alege opțiunea potrivită:

Bilet intrare adulți: aproximativ 30 lei

Bilet intrare copii (până în 14 ani): în jur de 15 lei

Pensionari și persoane cu dizabilități beneficiază de tarife reduse, conform politicii locale. Există și abonamente pentru mai multe intrări sau pentru grupuri.

Parcul Minitransilvania, situat în Miercurea Ciuc, nu departe de Praid, este o destinație fascinantă care aduce la viață spiritul și tradițiile Transilvaniei printr-o colecție impresionantă de miniaturi arhitecturale. Acest parc tematic oferă vizitatorilor o experiență unică, perfectă pentru familii, pasionați de cultură și istorie, dar și pentru cei care doresc să descopere regiunea într-un mod interactiv și educativ.

La Minitransilvania, poți admira replici fidele în miniatură ale unor monumente și clădiri emblematice din întreaga regiune, de la cetăți medievale și biserici fortificate, până la case tradiționale secuiești și alte elemente arhitecturale reprezentative. Fiecare model este realizat manual în Ungaria, iar procesul de creare durează aproximativ trei săptămâni, ceea ce garantează un nivel ridicat de detaliu și autenticitate.

Pe lângă expoziția de miniaturi, în incinta parcului se află și Insect Park, o atracție captivantă care invită vizitatorii să descopere fascinanta lume a insectelor. Aici, cei mici și mari pot învăța despre diverse specii, mediile lor de viață și importanța lor în ecosistem, prin expoziții interactive și educative.

Parcul dispune și de zone de relaxare, spații de joacă pentru copii și o cafenea unde vizitatorii pot savura o gustare după plimbarea prin miniaturi și expozițiile tematice.

Tarifele de acces la Parcul Minitransilvania sunt accesibile și variate:

Bilet adulți: 25 lei

Bilet copii (până în 14 ani): 15 lei

Elevi, studenți, pensionari beneficiază de tarife reduse, cu prezentarea documentelor justificative

Copiii sub 3 ani au acces gratuit

Insect Park este inclus în prețul biletului de acces, oferind astfel o experiență completă pentru întreaga familie.

Un exemplu autentic de pasiune și tradiție se regăsește în afacerea de familie Pălincă Jamy, activă de peste 8 ani. Familia ne-a spus că, prin muncă consecventă și dorință de excelență, au ajuns să producă în prezent aproximativ 2.300 de litri de pălincă pe an, livrați în toată țara — fie către magazine, fie către segmentul HORECA.

Și mai special este că ei invită personal vizitatorii în atelier: „dacă doriți să vedeți cum producem pălinca, puteți suna la numărul de pe site și se pot face programări”. Astfel, procesul de fabricație devine o experiență deschisă, un mod sincer de a împărtăși meșteșugul cu cei curioși, dar și o modalitate de a menține viu legătura între produs, familie și comunitatea locală.

Distilatele de fructe Jamy au câștigat numeroase premii la concursuri inernaționale ca Destillata Austria.