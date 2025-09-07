Micile obiceiuri ale europenilor și diferențele culturale îi surprind adesea pe turiștii americani. Iată câteva dintre ele, descoperite de site-ul de călătorii paulmarina.com.

Un turist american este adesea șocat de faptul că, în timp ce face o oprire cu mașina pe o autostradă, pentru a merge la toaletă, descoperă că trebuie să plătească pentru asta. Acest lucru nu este valabil peste tot, dar cu siguranță, este frecvent în Europa Centrală.

Pe de altă parte, majoritatea toaletelor cu plată de-a lungul autostrăzii sunt mai curate decât cele din țările în care sunt gratuite.

Toaletele publice din Franța și Italia sunt recunoscute pentru cozile lungi, dar și pentru că nu au hârtie igienică și sunt foarte murdare.

Verile în Europa sunt fierbinți, dar aerul condiționat și ventilatoarele din tavan sunt rareori o opțiune.

Prin urmare, americanii sunt îndemnați să verifice detaliile hotelului unde se vor caza, dacă nu vor să aibă experiențe neplăcute când vizitează anumite orașe din Europa.

Majoritatea camerelor de hotel din Europa sunt dotate cu uși de duș care au geam pe jumătate. Problema cu aceste uși de sticlă este că apa stropește sau, mai rău, că întreaga baie va fi inundată.

Nu contează dacă este o cameră ieftină sau una scumpă. Majoritatea băilor din camerele de hotel sunt dotate în acest fel.

În plus, baia poate fi minusculă, iar sistemul de drenaj nu funcționează.

Camerele de hotel nu au plase de protecție la ferestre, doar casele private le instalează uneori.

Turiștii americani nu vor găsi în Europa băuturi servite cu gheață. Dar băuturile din restaurante și cafenele ar trebui servite cu gheață.

În magazinele alimentare, se găsesc băuturi îmbuteliate la temperatura camerei, și o secțiune cu frigider cu aceleași băuturi, doar răcite.

De asemenea, există două tipuri de apă în toată Europa. Apă obișnuită, care uneori este vândută ca apă cu minerală naturală, și apă carbogazoasă.

Apa nu este gratuită în restaurante, cafenele sau alte localuri cu mâncare.

Când ceri apă, de obicei te vor întreba dacă dorești apă plată sau apă carbogazoasă, iar apoi îți vor aduce ce ai comandat, ceea ce te va costa aproape la fel de mult ca o băutură răcoritoare.

Singurul loc unde se poate bea un pahar de apă, gratuit, este la o cafenea din Austria, deoarece asta face parte din tradiția cafenelelor din Austria.

Majoritatea magazinelor alimentare din Europa sunt închise duminica, angajații fiind încurajați astfel să petreacă mai mult timp cu familia.

Prin urmare, rareori veți vedea magazine alimentare sau alte magazine deschise duminica în Germania, Austria și țările vecine.

Doar anumite stațiuni turistice au început să mențină cel puțin un magazin alimentar deschis în timpul sezonului de vârf, dar doar până la prânz.

Mașinile electrice devin tot mai populare. Asta înseamnă că transmisiile automate vor deveni în curând normalitatea în Europa.

Cu toate acestea, majoritatea proprietarilor de mașini conduce și acum mașini cu transmisie manuală. Europenii adoră să conducă vehicule cu transmisie manuală, în special mașinile vechi!

Hoții de buzunare sunt o adevărată amenințare în Europa. Își fac simțită prezența în zonele turistice, mai ales la Paris, Roma și Londra, și vizează turiștii, în special americanii.