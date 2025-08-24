Costul vieții în Europa. Prețurile variază semnificativ între țările din Europa. Există diferențe semnificative chiar și între țările vecine, cum ar fi Austria și Ungaria – sau Germania și Polonia.

Indicii nivelului prețurilor sunt o modalitate bună de a înțelege cât de scumpe sau ieftine sunt bunurile și serviciile în fiecare țară. Aceștia compară nivelurile prețurilor naționale cu media UE și sunt calculați folosind paritățile puterii de cumpărare (PPC), relatează Euronews.

Potrivit Eurostat, PPC acționează ca o monedă comună artificială, deoarece arată cât pot cumpăra oamenii cu aceeași sumă de bani în diferite țări.

Rezultatele se bazează pe sondaje privind prețurile, care acoperă peste 2.000 de bunuri și servicii de consum, efectuate în 36 de țări europene.

Există mai mulți indici ai nivelului prețurilor care compară costul diferitelor bunuri și servicii – cum ar fi alimente, băuturi, îmbrăcăminte, hoteluri și multe altele. Pe lângă acești indici individuali sau de grup, există doi indicatori principali care arată nivelul „general” al prețurilor bunurilor și serviciilor de consum:

Unul este consumul individual real (CIA), care măsoară toate bunurile și serviciile consumate efectiv de gospodării.

Acesta include bunurile și serviciile de consum achiziționate direct de gospodării, precum și serviciile furnizate de instituțiile non-profit. Indicatorul include, de asemenea, serviciile furnizate de guvern pentru consumul individual, cum ar fi serviciile de sănătate și educație.

Apoi sunt cheltuielile finale pentru consumul gospodăriilor (CHEF), care studiază cheltuielile totale pentru bunuri și servicii individuale ale gospodăriilor rezidente.

Cu alte cuvinte, CIA analizează ceea ce utilizează gospodăriile – inclusiv serviciile pentru care nu plătesc direct – iar CHEF arată pe ce cheltuiesc banii.

Eurostat notează că CIA este utilizat în comparațiile internaționale, deoarece surprinde mai mult decât conceptul mai restrâns de consum al gospodăriilor.

Euronews a folosit cifrele AIC pentru comparații.

Începând cu 2024, dintre cele 36 de țări, Elveția este cea mai scumpă, cu prețuri la 184% din media UE – cu 84% mai mari decât media.

Turcia este cea mai ieftină, cu prețuri la 47% din media UE, ceea ce înseamnă că sunt cu 53% mai mici decât media UE.

Acest lucru face ca Elveția să fie de 3,9 ori mai scumpă decât Turcia, dezvăluind contrastul puternic al nivelurilor prețurilor în Europa.

Un nivel al prețurilor peste 100 înseamnă că o țară este mai scumpă decât media UE; sub 100 înseamnă că este mai ieftină.

În UE, Luxemburg este cea mai scumpă țară, cu prețuri cu 51% mai mari decât media UE.

Bulgaria și România sunt cei mai ieftini membri, cu 57% din media UE.

Înseamnă că Luxemburgul este de aproximativ 2,7 ori mai scump decât Bulgaria și România, arătând un decalaj semnificativ, dar mai mic, comparativ cu diferența dintre Elveția și Turcia.

Zece țări ale UE au prețuri peste media UE. Danemarca (143%) și Irlanda (141%) urmează Luxemburgul în topul celor mai scumpe țări din UE.

Printre cele mai mari patru economii ale UE, Germania (109%) și Franța (108%) sunt ușor peste medie, în timp ce Italia (98%) și Spania (91%) sunt sub medie.

Țările din Europa de Vest și de Nord tind să aibă niveluri ridicate ale prețurilor. Elveția, Islanda, Luxemburg, Danemarca, Irlanda, Norvegia și Finlanda prezintă prețuri semnificativ peste medie. Acestea sunt, în general, țări cu venituri mari, cu monede puternice și costuri de trai mai mari.

Toate cele cinci țări nordice, Danemarca, Finlanda, Suedia, Norvegia și Islanda, se clasează, de asemenea, constant în top.

În schimb, țările din Europa Centrală și de Est au, în general, niveluri ale prețurilor mai scăzute.

România, Bulgaria, Ungaria, Polonia și statele baltice – Letonia, Lituania și Estonia – sunt toate sub media UE. Aceste regiuni înregistrează de obicei costuri mai mici ale forței de muncă.

Nivelurile prețurilor sunt mai scăzute în țările candidate la UE. Printre acestea se numără Turcia, Macedonia de Nord, Albania, Serbia și Bosnia și Herțegovina.

Două țări din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) – Elveția și Islanda – se clasează pe primul și al doilea loc în 2024, Norvegia fiind pe locul șase.

Într-o analiză din 2018, bazată pe cifrele din 2017, Lars Svennebye de la Oficiul de Statistică al AELS a explicat că productivitatea ridicată a forței de muncă și salariile mari corespunzătoare au fost factori-cheie ai nivelurilor mari ale prețurilor din țările AELS.

Veniturile individuale sau ale gospodăriilor nu sunt incluse în compararea nivelului prețurilor. „Aceste cifre sunt comparații pure ale prețurilor bunurilor și serviciilor. Nu iau în considerare nivelul salariilor, al veniturilor sau al altor măsuri ale venitului personal”, a declarat Lars Svennebye pentru Euronews Business.

Înseamnă că o persoană care locuiește într-o țară cu un nivel ridicat al prețurilor poate cumpăra mai multe bunuri și servicii decât o persoană dintr-o țară cu un nivel mai mic al prețurilor, în funcție de venit.

Nivelurile prețurilor variază semnificativ între diferite categorii. De exemplu, nivelul prețurilor pentru alcool și tutun în UE a fost de aproape trei ori mai mare în Irlanda (205%), cea mai scumpă țară, decât în ​​Bulgaria (69%), cea mai ieftină.