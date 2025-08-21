În urma adoptării ordonanței, statul a deblocat fondurile necesare plății salariilor, punând capăt unui blocaj care risca să afecteze și mai mult stabilitatea socială într-o regiune deja vulnerabilă economic.

Problemele au apărut miercuri, când conducerea Complexului Energetic Valea Jiului a anunțat Sindicatul Muntele că salariile angajaților nu vor fi achitate la termenul stabilit prin contractul colectiv de muncă, respectiv 20 august. Situația a creat tensiuni și a determinat sindicatul să ceară intervenția de urgență a Ministerului Energiei și a Guvernului.

„Conducerea CEVJ a notificat miercuri dimineaţă Sindicatul Muntele că nu se acordă salariile angajaţilor, conform CCM în vigoare, în data de 20 august. Facem un apel atât domnului ministru al Energiei, cât şi domnului premier să găsească soluţii cât mai rapide pentru rezolvarea situaţiei”, afirma preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Reprezentanții CEVJ au explicat că întârzierea a fost cauzată de procedurile legale necesare pentru transferul unei sume de 270 milioane lei către companie, bani proveniți din certificatele de emisii de CO2. Între Ministerul Energiei și Ministerul Mediului au fost necesare clarificări juridice, ceea ce a dus la amânarea deblocării fondurilor și implicit la neplata salariilor la timp.

Întârzierea salariilor a generat nemulțumire în rândul celor aproximativ 2.400 de angajați ai Complexului Energetic Valea Jiului. Aceștia activează la minele Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan și la termocentrala Paroșeni. Sindicatele au avertizat că lipsa unei soluții rapide ar fi putut conduce la declanșarea unor acțiuni de protest, în condițiile în care regiunea Valea Jiului depinde în mare măsură de locurile de muncă din minerit și energie.

Liderii sindicali au reproșat conducerii CEVJ că nu a insistat suficient la minister pentru urgentarea actului normativ care ar fi permis deblocarea banilor. În lipsa acestui demers, salariații au resimțit din plin efectele întârzierilor, într-o zonă unde veniturile populației sunt deja reduse și vulnerabile la instabilitatea financiară, conform G4Media.

Prin ordonanța de urgență adoptată joi, Guvernul a asigurat fondurile necesare plății salariilor și a reușit să dezamorseze conflictul incipient din Valea Jiului. Executivul a subliniat că măsura era absolut necesară pentru menținerea stabilității sociale și pentru a evita escaladarea tensiunilor într-un sector strategic pentru sistemul energetic național.

„În şedinţa de guvern de astăzi a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care deblochează banii pentru plata salariilor în Valea Jiului şi, astfel, se stinge acel conflict incipient. (…) A fost o ordonanţă de urgenţă intrată chiar în ultimul moment. Au fost alocaţi banii pentru plata salariilor”, a declarat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului.

Totodată, Guvernul a precizat că situația subliniază nevoia unor mecanisme mai clare și rapide de finanțare pentru companiile din domeniul energetic, astfel încât salariile angajaților să nu mai fie puse în pericol de întârzieri birocratice.

Valea Jiului rămâne una dintre regiunile cele mai vulnerabile din România, dependentă de minerit și de activitatea complexurilor energetice. Orice problemă legată de plata salariilor afectează direct mii de familii, iar impactul social se resimte imediat. Adoptarea ordonanței de urgență rezolvă pe termen scurt criza actuală, însă rămâne întrebarea privind soluțiile pe termen lung pentru susținerea financiară a Complexului Energetic Valea Jiului și a comunităților din zonă.