Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că s-au găsit bani pentru plata a 2.200 de mineri din Valea Jiului care nu își primiseră salariile. El a explicat că, împreună cu ministrul Finanțelor, au reușit în doar o zi să facă un sistem prin care salariile minerilor să fie plătite fără întreruperi.

Ivan a precizat că s-au alocat 50 de milioane de lei pentru plata salariilor la zi și că deja a semnat documentele necesare, iar banii au ajuns la Complexul Energetic Valea Jiului. El a mai spus că va continua să caute soluții pentru ei și familiile lor.

„Sprijin concret pentru 2200 de oameni din Valea Jiului Alături de Ministrul Finanțelor am pus la punct – în 24 de ore – un mecanism prin care asigurăm continuitate în plata salariilor pentru 2200 de mineri din Valea Jiului, care lucrează în condiții foarte grele și își pun viața în pericol la fiecare intrare în subteran. Astăzi, am alocat 50 de milioane de lei pentru plata salariilor la zi, astfel încât familiile să aibă siguranță financiară. Mai devreme am semnat ordonanțarea de plată și banii sunt virați în conturile Complexului Energetic Valea Jiului. Valea Jiului are o istorie puternică în energia României, iar oamenii de acolo merită respect, siguranță și stabilitate. Pentru ei și familiile lor, am găsit și voi continua să livrez soluții concrete”, a anunțat, vineri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prin intermediul Facebook-ului.

În Valea Jiului, minerii protestează din nou pentru că nu și-au primit salariile la timp.

La mina Vulcan, muncitorii s-au blocat în subteran și refuză să iasă până când primesc banii. La mina Lupeni, minerii protestează în fața unității. La mina Livezeni, oamenii cer explicații de la conducerea Complexului Energetic Hunedoara.

Guvernul a aprobat banii pentru salariile minerilor din Valea Jiului, dar procedura nu s-a încheiat și oamenii nu și-au primit încă banii. Sindicatul confirmă că fondurile există, însă nu se știe dacă vor fi virate azi.

Din cauza incertitudinii, minerii au ales proteste radicale. Valea Jiului are probleme de ani de zile: salarii întârziate, nesiguranță la locul de muncă și viitor incert pentru minerit. Deși Guvernul promite plata, lipsa de transparență și întârzierile repetate îi fac pe mineri să continue protestele, unii chiar blocându-se în subteran până se rezolvă situația.