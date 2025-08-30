Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat schimbări legislative pentru traderii de pe piața de energie, așa-numiții „băieți deștepți” din energie. El a explicat că, spre deosebire de perioada anterioară, când aceștia puteau contracta cantități mari de energie și chiar să „debalanseze” bursele pentru a obține profit fără investiții, acest lucru se va schimba, traderii fiind nevoiţi să achite 10% din valoarea energiei tranzacţionate.

Oficialul a explicat că traderii de pe piața energiei puteau efectua achiziții de sute de milioane de euro „fără să pună un ban pe masă” și că, la scadență, aveau posibilitatea să denunțe contractele de achiziție, putând astfel să „inunde” piața cu „o cantitate uriașă de energie care dezechilibra preţul final”, iar, în final, costul era suportat de consumatori.

Bogdan Ivan a spus că, deși piața energiei este liberă, anumite firme fără capacitate reală de producție pot bloca achiziții mari și pot dezechilibra bursa, iar pierderile sunt suportate de consumatori. Din acest motiv, Guvernul propune două măsuri dintr-un pachet mai amplu pentru reducerea speculei, prin care achiziția de energie va necesita plata în avans.

”Evident, este o piaţă liberă în care orice companie care îndeplineşte condiţii poate să concureze, dar în clipa în care tu vii cu un capital social de 200 de lei la un SRL şi ajungi să antamezi, să blochezi achiziţii de energie de sute de milioane de euro cu care te joci, tu nu produci un kilowatt oră de energie, dar ajungi să joci mari cantităţi de energie pe piaţă, să debalansezi bursa în anumite momente în care unii câştigă şi alţii pierd, iar cei care pierd de fiecare dată sunt oamenii, este evident că undeva există o responsabilitate, iar cineva din statul român nu şi-a făcut sau nu îşi face treaba. De asta venim cu două măsuri, parte din pachetul mai mare de reducere a speculei în piaţa energiei electrice, prin care dacă vrei să cumperi energie electrică trebuie să pui banul jos, lucru care până acum nu s-a întâmplat”, a declarat el la Digi24.

Ministrul a precizat că, potrivit modificărilor pe care le susține, traderii vor fi obligați să garanteze 10% din valoarea energiei achiziționate.

Potrivit oficialului, ”prin această măsură că vor trebui să garanteze cu 10% din valoarea achiziţiei eu sunt convins că se vor gândi de două ori înainte”.

Bogdan Ivan a declarat că o propunere de modificare urmărește „scurtarea lanţului” între marii producători de energie de stat și furnizorii de electricitate, menționând că producătorii vor „avea întâietate” în discuțiile cu principalii furnizori „care au şi clienţi în spate”.