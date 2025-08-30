Începând cu luna iunie a acestui an, minorii sub 14 ani pot obține cartea electronică de identitate, un document asemănător cu buletinul, util mai ales pentru călătorii. Specialiștii de la Evidența Populației au detaliat beneficiile acestui document și modul în care poate fi solicitat.

Documentul este recunoscut și în două țări non-UE frecvent vizitate de români. Specialiștii de la Evidența Populației explică beneficiile acestei cărți electronice și modul în care poate fi obținută.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că și copiii de până la 14 ani pot obține o carte electronică de identitate. Documentul are dimensiunea unui card bancar și un cip care permite citirea tuturor datelor de identificare ale copilului, la fel ca în cazul cărților electronice pentru adulți. Aceste cărți de identitate pentru minori sunt opționale și au o valabilitate care variază în funcție de vârsta copilului.

„Opțional, începând cu luna iunie 2025 se pot elibera cărți electronice de identitate și copiilor sub 14 ani. Termenul de valabilitate al cărților de identitate este de doi ani pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și doi ani, și de patru ani pentru copii cu vârste între doi și 14 ani”, a explicat Viorela Dieaciuc, șefa Serviciului Public Local de Evidența Populație din Botoșani.

Cărțile electronice de identitate pentru copii sunt deosebit de utile pentru familiile care călătoresc în străinătate cu cei mici, oferind o alternativă mai accesibilă și mai practică decât pașaportul. Până pe 2 iunie 2025, ieșirea din țară cu un copil necesita pașaport. În prezent, un pașaport electronic simplu costă 234 de lei pentru copiii sub 12 ani și 258 de lei pentru cei peste 12 ani.

Anterior, cea mai ieftină opțiune era pașaportul simplu temporar, care costa 96 de lei și avea valabilitate de un an. Odată cu introducerea cărții electronice de identitate pentru copii, părinții pot alege acest document, care costă 70 de lei și poate fi obținut la orice Serviciu de Evidență a Populației din țară unde acesta este operațional. Cartea se eliberează în maxim 30 de zile, iar în anumite orașe chiar în șapte zile, și poate înlocui, de asemenea, certificatul de naștere.

Cu ajutorul acestei cărți electronice de identitate, copiii pot călători alături de părinți fără pașaport în toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și în Turcia și Republica Moldova. Turcia, în special, rămâne o destinație de vacanță frecvent aleasă de familiile românești cu copii.

„În primul rând cărțile electronice de identitate reprezintă un document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și statelor care recunosc cartea electronică de identitate precum Turcia și Republica Moldova. Acesta este un element de noutate pentru România. Pot înlocui la un moment dat și certificatul de naștere al copilului în cazul în care nu este găsit de către părinți”, a mai spus directorul SPCLEP Botoșani.

Cărțile electronice de identitate pentru minori pot fi solicitate la orice Serviciu de Evidență a Populației. Obținerea lor presupune prezentarea unor documente specifice și achitarea unei taxe de 70 de lei, începând cu luna august.

„Cărțile electronice de identitate pentru minori, costă 70 de lei începând cu luna august. Cererile pot fi depuse de ambii părinți, de către tutore, reprezentant legal, în funcție de fiecare caz în parte. Este nevoie de certificatul de naștere, certificatul de căsătorie al părinților și dovada chitanței contravalorii a 70 de lei”, a precizat Viorela Dieaciuc.

De asemenea, copiii sub 12 ani nu trebuie să fie amprentați pentru obținerea cărții electronice de identitate. Mulți părinți au ales să solicite acest document, în special pentru că micuții călătoresc frecvent în străinătate.

„Pentru mine este un avantaj. Am doi copii. Vă imaginați că trebuie pașaport la amândoi. Iar unul are peste 12 ani. Mergem în vacanțe, în Germania. Avem rude acolo”, mărturisește o botoșăneancă venită pentru a se informa despre pașaportul electronic de identitate.

Începând cu 1 august 2025, cărțile electronice de identitate, atât pentru minori, cât și pentru adulți, pot fi obținute de la orice Serviciu Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor din țară, indiferent de domiciliu sau reședință. Ulterior, aceste documente vor putea fi solicitate și la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate.