Anunț pentru românii care-și fac buletin. Puțini români cunosc faptul că există o diferență între cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate.

Pentru a lămuri acest aspect, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis precizări clare privind caracteristicile celor două documente. Astfel, în funcție de nevoi, cetățenii pot alege între cele două variante. Iată principalele particularități ale cății electronice de identitate (CEI):

are format similar unui card bancar;

poate fi folosită ca document de călătorie în străinătate;

include elemente de securitate fizică;

oferă protecție sporită datelor personale;

permite accesul la servicii online și utilizarea semnăturii electronice;

face posibilă schimbarea adresei de domiciliu fără a necesita emiterea unei noi CEI;

se eliberează și minorilor cu vârste între 0 și 14 ani;

este gratuită pentru persoanele care au peste 14 ani.

Cartea simplă de identitate (CIS) are următoarele caracteristici:

este realizată în format asemănător unui card bancar;

conține elemente de securitate fizică;

nu poate fi folosită ca document de călătorie;

nu dispune de funcții electronice;

nu se emite pentru minorii cu vârsta între 0 și 14 ani;

are un cost de 40 de lei.

Cartea electronică de identitate este realizată cu tehnologie de laminare la cald, asigurând durabilitate și protecție sporită, conform informațiilor de pe carteadeidentitate.gov.ro. Straturile sunt unite astfel încât orice tentativă de manipulare deteriorează elementele de securitate. Principalele caracteristici sunt:

Grafică de securitate: include microtexte, linii subțiri suprapuse în diverse culori și rastere generate matematic, greu de replicat cu echipamente obișnuite;

Cerneluri invizibile la vedere, vizibile doar sub lumină UV – modele fluorescente albastre, verzi și roșii;

Cerneală variabilă optic – simbolul „document electronic” își schimbă culoarea în funcție de unghiul de vizualizare;

Portativ cu primele versuri ale imnului național – vizibil și detectabil tactil pe verso;

Seria documentului inscripționată pe ultimul strat de policarbonat, vizibilă și tactil în zona fotografiei;

Fotografie și text „ROU” care se modifică vizual în funcție de înclinare;

Hologramă cu harta României, suprapusă peste fotografie – efect 3D, cromatic și cinematic;

Datele personale gravate în interiorul policarbonatului, nu doar la suprafață, astfel încât orice încercare de ștergere mecanică produce deteriorări evidente;

Zonele fotografiei protejate prin linii înclinate, împiedicând înlocuirea acestora.

În altă ordine de idei, amintim că Ministerul Afacerilor Interne a lansat un videoclip de prezentare a noilor cărți de identitate, însă mesajul transmis a generat confuzii în rândul populației. Numeroși români au înțeles greșit că numai buletinul electronic cu cip ar putea fi folosit pentru călătoriile în afara țării. Ulterior, autoritățile au venit cu lămuriri pentru a clarifica această situație.

Potrivit instituției, cartea electronică de identitate (CEI), dotată cu cip, poate fi utilizată ca document de călătorie în toate statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, acest tip de carte este acceptat și în Turcia și Republica Moldova.

În schimb, cartea de identitate simplă, fără cip, este valabilă exclusiv pe teritoriul României, având rol de document de identificare internă și neputând fi folosită pentru deplasări internaționale.

„Știai că noua carte electronică de identitate este și document de călătorie? Asta înseamnă că o poți folosi în toate statele membre ale Uniunii Europene. (…) Atenție! Cartea de identitate simplă nu este document de călătorie și nu poți călători în străinătate cu aceasta”, spune în anunțul video de pe Facebook o reprezentantă a MAI.

Videoclipul publicat de MAI pe Facebook a fost interpretat de o parte a publicului ca sugerând că vechile cărți de identitate nu mai pot fi folosite pentru călătorii externe. De fapt, până în august 2031, cetățenii români pot călători în străinătate și cu actualele cărți de identitate clasice, modelul „mare”, recunoscute în Uniunea Europeană.

Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat pentru hotnews.ro că anul 2031 reprezintă termenul-limită de tranziție stabilit la nivel european pentru adoptarea noului format de acte de identitate. După această dată, doar buletinele electronice vor fi acceptate pentru călătorii internaționale, alături de pașaport.