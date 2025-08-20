Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordinul nr. 124/2025 privind acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru angajații instituției. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 776 din 20 august 2025, documentul are efect imediat. Prevederile sunt aplicabile personalului care își desfășoară activitatea în condiții deosebite și sunt fundamentate pe articolele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2025.

Ordinul nr. 124/2025 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Intrat în vigoare la data de 20 august 2025, ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 776 din 20 august 2025

Documentul a fost emis având în vedere prevederile articolelor II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2025, prin care au fost stabilite măsuri privind personalul plătit din fonduri publice.

Totodată, actul are la bază dispozițiile articolului 7 alineatul (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, ordonanță aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul acestor prevederi, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, a emis prezentul ordin.

Art. 1. — În aplicarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2025 pentru stabilirea unor măsuri privind personalul plătit din fonduri publice, în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2026, polițiștii, cadrele militare, funcționarii publici, personalul contractual și soldații și gradații profesioniști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumiți în continuare personal MAI, care își desfășoară activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite — vătămătoare, grele sau periculoase, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite — vătămătoare, grele sau periculoase, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, plătit, după cum urmează:

a) 3 zile lucrătoare, personalul care beneficia de 3-4 zile calendaristice/lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar potrivit legislației în vigoare la data de 30 iunie 2025;

b) 4 zile lucrătoare, personalul care beneficia de 5 zile calendaristice/lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar potrivit legislației în vigoare la data de 30 iunie 2025;

c) 5 zile lucrătoare, personalul care beneficia de 6 sau mai multe zile calendaristice/lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar potrivit legislației în vigoare la data de 30 iunie 2025.

Art. 2. — Concediul de odihnă suplimentar prevăzut la art. 1 se acordă potrivit legislației specifice fiecărei categorii de personal.

Art. 3. — Comandanții/Șefii unităților stabilesc, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin ordin/dispoziție de zi pe unitate, persoanele care lucrează în locuri de muncă pentru care beneficiază de dreptul la concediu de odihnă suplimentar prevăzut la art. 1.

Art. 4. — În cazul în care personalul MAI, potrivit programării, a efectuat parțial concediul de odihnă suplimentar cuvenit potrivit legislației specifice pentru anul în curs, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru încadrarea în limita anuală, aceasta se scade din durata concediului de odihnă suplimentar prevăzut la art. 1.

Art. 5. — (1) Prezentul ordin se aplică până la data de 31 decembrie 2026.