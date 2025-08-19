Ministerul Afacerilor Interne a publicat, în Monitorul Oficial nr. 762 din 14 august 2025, Ordinul MAI nr. 120/2025, prin care sunt aprobate Normele metodologice de aplicare a HG nr. 64/2025, referitoare la decontarea sumelor pentru achiziția de dispozitive de corecție a vederii destinate angajaților. Măsura permite rambursarea a până la 500 de lei pentru ochelarii necesari desfășurării activității profesionale, scrie snppc.ro.

Dreptul se acordă personalului care utilizează, în mod obișnuit, echipamente cu ecran de vizualizare, conform prevederilor HG nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă. În această categorie intră lucrătorii care desfășoară activitate continuă sau aproape continuă de minimum două ore pe zi, pentru care este necesară corecția vederii.

Publicarea normelor reprezintă transpunerea în practică a Deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene din 22 decembrie 2022, cauza C-392/21. Cazul a fost inițiat după ce unui angajat al Inspectoratului General pentru Imigrări – Cluj i-a fost refuzată decontarea ochelarilor, în condițiile în care aceștia erau folosiți strict în scop profesional. SNPPC a asigurat asistența juridică în proces.

Potrivit art. 4 din Normele metodologice, angajatorul este responsabil de decontare, după parcurgerea etapelor prevăzute de legislație: analiza posturilor de lucru, identificarea riscurilor, efectuarea examenului medical al ochilor și al vederii, iar dacă este necesar, trimiterea la un consult oftalmologic prin compartimentul de medicina muncii.

De asemenea, art. 5 din OMAI 120/2025 impune ca unitățile MAI să aplice obligațiile în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului. Actul normativ prevede explicit:

„(1) Lucrătorii trebuie să beneficieze de o supraveghere adecvată a sănătăţii, care să aibă în vedere riscurile pe care le implică activitatea, la un post de lucru, cu un echipament cu ecran de vizualizare.

(2) Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată de angajator şi se efectuează de către medicii de medicina muncii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

Pentru a beneficia de acest drept, angajatul trebuie să depună o cerere scrisă la secretariatul unității. Pe baza constatării medicului oftalmolog, medicul de medicina muncii consemnează recomandarea în fișa de aptitudini profesionale. Ulterior, procedura de decontare se realizează la nivelul unității angajatoare, în baza prevederilor art. 7-8 din Normele metodologice.

Măsura aliniază MAI la standardele europene de protecție a sănătății în muncă și oferă un cadru clar pentru sprijinirea angajaților care își desfășoară activitatea în fața calculatorului.