Proiectul Focus VDR, dedicat achiziției de ochelari, se va desfășura în perioada septembrie 2025 – decembrie 2026 și are un buget multianual de 478.000 de lei.

Bugetul pentru 2025 va fi de 110.000 de lei, dintre care 90.000 de lei vor fi alocați pentru 180 de beneficiari, iar 20.000 de lei pentru aplicația destinată înregistrării cererilor, inclusiv creare, mentenanță și hosting. În 2026, bugetul va totaliza 368.712 lei, dintre care 360.000 de lei pentru 720 de beneficiari și 8.712 lei pentru mentenanța și hostingul aplicației.

Sumele pentru achiziția de ochelari vor fi alocate din bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Beneficiarii proiectului vor fi copiii cu vârste de până la 17 ani.

Pentru cei cu vârsta peste 14 ani, este necesar ca aceștia să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în București de cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii. În cazul copiilor mai mici de 14 ani, reprezentantul legal trebuie să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în București de cel puțin șase luni.

De asemenea, este necesară o recomandare medicală de la medicul oftalmolog specialist sau primar. Sprijinul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare beneficiar pe întreaga perioadă de implementare a proiectului și va acoperi contravaloarea unei perechi de ochelari, inclusiv rame și lentile.

PMB a anunțat mai multe măsuri pentru sănătatea elevilor și a studenților. Din 8 septembrie, Direcția de Medicină Școlară a ASSMB asigură prezența zilnică a peste 1.000 de medici și asistenți în școli, grădinițe și universități din Capitală.

Rețeaua cuprinde 161 de cabinete stomatologice (148 în școli și grădinițe, 13 în universități) și 519 cabinete de medicină generală (509 în școli și 10 în universități). Elevii beneficiază de:

asistență medicală zilnică;

campanii de educație pentru sănătate și programe de prevenție;

monitorizarea stării de sănătate și intervenții rapide;

consultații și tratamente stomatologice gratuite.

Mai mult, FOCUS VDR nu este singurul program de sprijin care va fi derulat în această perioadă. Potrivit PMB, va fi derulat și programul SMILE-2, pentru aparate ortodontice gratuite destinate elevilor cu vârste între 12 și 17 ani.